94-річний волинянин, який був засуджений на 25 років таборів, пише висміювальні листи путіну. ВІДЕО

Олександр Каліщук від початку повномасштабного вторгення РФ в Україну написав понад три десятки висміювальних поетичних листів до путіна.







Автор зачитав уривок з одного зі своїх творів, адресованого путіну.



«Чи знаєш, чого я дожив цього віку?



Щоб плюнуть тобі у мерзенную пику.



Щоб ти, сатана, і твої сатанята



подохли усі до єдиної лапи



Нехай над тобою росте лиш кропива,



а замість Христа стоїть бочка з-під пива.



Нехай ти подохнеш, як пес той паршивий,



наклавши в штани з переляку від взривів.



Нехай чорти з пекла прийдуть за тобою



і вкинуть в гарячу смолу з головою.»



У 1994 році волинянин написав свою першу збірку «Безцінний скарб». Писав її 10 років, ще шість чекав, коли вона вийде в друк. Другу писав шість років. Через чотири роки вона вийшла у світ. За час повномасштабної війни Олександр Каліщук написав шість збірок.



«До 60 я готувався до життя, а в 60 тільки почав жити. А тепер бачу, що нема коли жити, а треба щось робити. Я кожен день мушу написати, бо як не написав, то програв цей день», — пояснює поет.



Засуджений на 25 років таборів



У радянські часи за проукраїнську діяльність Олександр Каліщук був репресований і отримав 25 років таборів. Разом з однолітками організував молодіжну організацію українських націоналістів. Читали заборонену літературу, тримали зв'язок з повтанцями й передавали їхні брошури.



«Читали. Ну, недовго читали. Бо ж то був Радянський Союз — там за кожним слідкували. Так що було трудно сховатися. У 10 класі нас, 16 людей, арештували», — розповідає він.



6 квітня арештованих завезли у Луцьк і 100 днів тримали на допитах. Каже, тоді зрозумів, що він — веселий чоловік. Поки інші журилися, він по пам'яті складав смішний вірш, щоб розвеселити ув'язнених, бо записати не мав чим. І кожного вечора усі чекали, коли він зачитає твір.



«Я починаю говорити, і всі починають сміятися. А тут біжать, заглядають (наглядачі — ред). Ми повертаємося і молимося, "Отче наш" говоримо. Той заглядає, значить, не тут сміються, він побіг дальше», — ділиться спогадами чоловік.



Після суду арештантам дали останнє слово. Каліщук не відмовився від націоналістичних ідей, сказав, що вважає їх правильними.



«Коли нам оголосили по 25 років, ми хором засміялися. А прокурор каже: "Ух, бандери проклятые, оні іще і смеются"», — пригадує волинянин.



Життя після табору



У таборі Олександр Каліщук відсидів чотири роки із 25 присуджених. Вийшов за амністією і повернувся в Іваничі. Закінчив консерваторію як диригент, керував хором, розповідає письменник Ярослав Гиць.



«Цей хор "говорив" відчувалася людина, яка має до цього талант. Є те, що залишилось з далеких турійських стежок, де він народився. І всі пісні, які він пише, близькі до народних. У них є така іскринка», — каже Ярослав Гиць.



Керівниця народного інструментального секстету «Тільки для тебе» Світлана Кушнірук додає: спостерігала за Олександром Каліщуком, як він виступав з хором «Просвіти», граючи на баяні.



«Як його покійна дружина казала: "Сам собі і музика, сам собі і соліст". У піснях він виливає свій біль за Україну. Бо він був у російських лагерях і розуміє, через що проходять хлопці в полоні», — зауважує Світлана Кушнірук.



Пісня «Волиняночка»



Зі слів Світлани Кушнірук, Каліщук пише жартівливі, патріотичні та ліричні пісні про кохання, дружину, маму і побутові речі. Одну з його пісень «Волиняночка», якій 65 років, часто вважають народною.



«Сусідка їздила в Канаду й побачила в когось пластинку ("Волиняночка" - ред.) і каже: "О, то мій сусід. Дай мені її". Вона привезла, але через митницю не перепустили, а до коліна поламали: "На, дальше вези"», — каже поет-пісняр.



Ярослав Гиць розповідає, що одного разу до Олександра подзвонив Віктор Павлік з питанням, чи «Волиняночка» — пісня його авторства.



«Каже: «А я не знав, мені сказали, що то народна, то я прошу дозволу, щоб використовувати у своїх концертах». Він: «Будь ласка». Він не дивиться на це. Розумієте, зараз же право власності, а він так добродушно», — додає Ярослав Гиць.



Свого колегу Гиць називає волинським Сковородою, адже його думки, викладені на папері, — повчальні.



«Я писав: "Вся складність людського життя полягає у всій його логічності, помноженій на всю його непередбачуваність". Мені 95. Я не можу передбачити, чи житиму завтра. Які плани? Я тільки знаю, що день пройшов — я мусив щось написати», — каже Олександр Каліщук.



Перший вірш під час повномасштабної війни поет-пісняр Олександр Каліщук написав за першу годину нападу російських військ на Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 94-річний волинський поет-піснярвід початку повномасштабного вторгення РФ в Україну написав понад три десятки висміювальних поетичних листів до Суспільному він розповів: сподівається, що усі його «побажання» російському президенту збудуться. «Думка матеріальна, може, воно сповниться що-небудь з того, що я йому набажав. А там багато чого», — каже Олександр Каліщук.Автор зачитав уривок з одного зі своїх творів, адресованого путіну.«Чи знаєш, чого я дожив цього віку?Щоб плюнуть тобі у мерзенную пику.Щоб ти, сатана, і твої сатанятаподохли усі до єдиної лапиНехай над тобою росте лиш кропива,а замість Христа стоїть бочка з-під пива.Нехай ти подохнеш, як пес той паршивий,наклавши в штани з переляку від взривів.Нехай чорти з пекла прийдуть за тобоюі вкинуть в гарячу смолу з головою.»У 1994 році волинянин написав свою першу збірку «Безцінний скарб». Писав її 10 років, ще шість чекав, коли вона вийде в друк. Другу писав шість років. Через чотири роки вона вийшла у світ. За час повномасштабної війни Олександр Каліщук написав шість збірок.«До 60 я готувався до життя, а в 60 тільки почав жити. А тепер бачу, що нема коли жити, а треба щось робити. Я кожен день мушу написати, бо як не написав, то програв цей день», — пояснює поет.У радянські часи за проукраїнську діяльність Олександр Каліщук був репресований і отримав 25 років таборів. Разом з однолітками організував молодіжну організацію українських націоналістів. Читали заборонену літературу, тримали зв'язок з повтанцями й передавали їхні брошури.«Читали. Ну, недовго читали. Бо ж то був Радянський Союз — там за кожним слідкували. Так що було трудно сховатися. У 10 класі нас, 16 людей, арештували», — розповідає він.6 квітня арештованих завезли у Луцьк і 100 днів тримали на допитах. Каже, тоді зрозумів, що він — веселий чоловік. Поки інші журилися, він по пам'яті складав смішний вірш, щоб розвеселити ув'язнених, бо записати не мав чим. І кожного вечора усі чекали, коли він зачитає твір.«Я починаю говорити, і всі починають сміятися. А тут біжать, заглядають (наглядачі — ред). Ми повертаємося і молимося, "Отче наш" говоримо. Той заглядає, значить, не тут сміються, він побіг дальше», — ділиться спогадами чоловік.Після суду арештантам дали останнє слово. Каліщук не відмовився від націоналістичних ідей, сказав, що вважає їх правильними.«Коли нам оголосили по 25 років, ми хором засміялися. А прокурор каже: "Ух, бандери проклятые, оні іще і смеются"», — пригадує волинянин.У таборі Олександр Каліщук відсидів чотири роки із 25 присуджених. Вийшов за амністією і повернувся в Іваничі. Закінчив консерваторію як диригент, керував хором, розповідає письменник Ярослав Гиць.«Цей хор "говорив" відчувалася людина, яка має до цього талант. Є те, що залишилось з далеких турійських стежок, де він народився. І всі пісні, які він пише, близькі до народних. У них є така іскринка», — каже Ярослав Гиць.Керівниця народного інструментального секстету «Тільки для тебе» Світлана Кушнірук додає: спостерігала за Олександром Каліщуком, як він виступав з хором «Просвіти», граючи на баяні.«Як його покійна дружина казала: "Сам собі і музика, сам собі і соліст". У піснях він виливає свій біль за Україну. Бо він був у російських лагерях і розуміє, через що проходять хлопці в полоні», — зауважує Світлана Кушнірук.Зі слів Світлани Кушнірук, Каліщук пише жартівливі, патріотичні та ліричні пісні про кохання, дружину, маму і побутові речі. Одну з його пісень «Волиняночка», якій 65 років, часто вважають народною.«Сусідка їздила в Канаду й побачила в когось пластинку ("Волиняночка" - ред.) і каже: "О, то мій сусід. Дай мені її". Вона привезла, але через митницю не перепустили, а до коліна поламали: "На, дальше вези"», — каже поет-пісняр.Ярослав Гиць розповідає, що одного разу до Олександра подзвонив Віктор Павлік з питанням, чи «Волиняночка» — пісня його авторства.«Каже: «А я не знав, мені сказали, що то народна, то я прошу дозволу, щоб використовувати у своїх концертах». Він: «Будь ласка». Він не дивиться на це. Розумієте, зараз же право власності, а він так добродушно», — додає Ярослав Гиць.Свого колегу Гиць називає волинським Сковородою, адже його думки, викладені на папері, — повчальні.«Я писав: "Вся складність людського життя полягає у всій його логічності, помноженій на всю його непередбачуваність". Мені 95. Я не можу передбачити, чи житиму завтра. Які плани? Я тільки знаю, що день пройшов — я мусив щось написати», — каже Олександр Каліщук.Перший вірш під час повномасштабної війни поет-пісняр Олександр Каліщук написав за першу годину нападу російських військ на Україну.

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