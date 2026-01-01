Отримав перелом лобової кістки: у Луцьку школяр каменем травмував іншого учня





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть



За матеріалами справи, жінка ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно сина, який на території одного з ліцеїв кинув каміння в обличчя іншого учня. Постраждалий отримав тілесні ушкодження у вигляді відламкового перелому надочноямкового краю правої орбіти із незначним зміщенням відламка (перелом лобової кістки над оком, – ред).



Такими діями хлопець вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості).



Оскільки порушник не досягнув 14-річного віку, то на матір хлопця Людмилу О. склали протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП (стосується вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо ці діти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність).



Під час розгляду справи суддя, заслухавши жінку, яка визнала провину, та дослідивши усі докази, призначив лучанці 1700 гривень штрафу. А ще вона має сплатити 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оштрафували маму, бо малолітній син на території ліцею травмував іншого учня.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини За матеріалами справи, жінка ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно сина, який на території одного з ліцеїв кинув каміння в обличчя іншого учня. Постраждалий отримав тілесні ушкодження у вигляді відламкового перелому надочноямкового краю правої орбіти із незначним зміщенням відламка (перелом лобової кістки над оком, – ред).Такими діями хлопець вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості).Оскільки порушник не досягнув 14-річного віку, то на матір хлопцясклали протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП (стосується вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо ці діти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність).Під час розгляду справи суддя, заслухавши жінку, яка визнала провину, та дослідивши усі докази, призначив лучанці 1700 гривень штрафу. А ще вона має сплатити 665 гривень судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію