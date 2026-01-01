П’ять головних причин, чому капуста не зав’язує качани: чим обробляти щоб отримати великий врожай





Чому не зав’язуються качани на капусті і що з цим робити



1. Висока температура повітря

Оптимальний температурний режим для формування качанів становить +20…+25°C. Коли стовпчик термометра піднімається вище, капуста сповільнює розвиток і «завмирає».



Щоб допомогти капусті регулярно проводьте дощування



(обприскування водою). Капуста, на відміну від багатьох інших культур, чудово реагує на такий спосіб охолодження навіть холодною водою. Старий народний метод — зібрати нижнє листя рослини докупи та обережно підв’язати м’якою стрічкою, щоб захистити точку росту від перегрівання.



2. Невідповідне місце для садіння

Капуста — світлолюбна культура. Якщо грядка розташована в ажурній тіні від дерев чи інших рослин, капуста буде витрачати всі сили на витягування листя до сонця, а не на зав’язування головки.



Також слід звертати увагу на кислотність ґрунту. На кислих ділянках капуста не може засвоювати поживні речовини, через що розвивається вкрай повільно. Радикальне розкислення влітку може бути небезпечним для кореневої системи, тому краще використовувати щадні методи, наприклад, внесення кальцієвої селітри (20 г на 10 л води).



3. Навала шкідників

Якщо хрестоцвітна блішка або гусениці пошкоджують точку росту, капуста може утворити кілька дрібних «корявих» качанчиків, які ніколи не перетворяться на повноцінну головку.



Ефективним профілактичним засобом є опудрювання сумішшю попелу та тютюнового пилу. Від слимаків можна використовувати сучасні екологічні препарати на основі діатоміту, який витягує вологу зі шкідників. Якщо капусту вже атакували гусениці, застосовуйте спеціалізовані біопрепарати (на основі фітоверму або гриба боверія).



4. Недостатнє поливання

Капуста має велику площу листкової поверхні, через що інтенсивно випаровує вологу. Для активного формування качанів рослині потрібен регулярне і рясне поливання.



Одразу після висадження розсади під кожен кущ вносять близько 2 літрів води. Коли починається етап зав’язування, норму збільшують до 3-4 літрів, а під час активного наливу качанів — до 5-7 літрів води. Зазвичай полив проводять мінімум двічі на тиждень, підтримуючи ґрунт постійно злегка вологим.



5. Дефіцит поживних речовин

Для отримання гарного врожаю капусту потрібно вчасно підживлювати.



Перша підгодівля (через 2-3 тижні після висадки): потребує азоту (настій гною або курячого посліду).



Друга підгодівля (початок липня): збалансований комплекс або переважання фосфору та калію (нітроамофоска, сечовина або суперфосфат).



Серпнева підгодівля — це монофосфат калію для зміцнення качана.



Чим обробляти капусту, щоб зав’язалась



Позакореневе підживлення борною кислотою — це один із найбільш ефективних агротехнічних прийомів, що дозволяє стимулювати зав’язування качанів, коли рослина «вигнала» багато листя, але не поспішає формувати головку. Бор бере безпосередню участь у регуляції точки росту та перерозподілі вуглеводів, тому потрапляючи через продихи листя безпосередньо в тканини, він дає рослині сигнал активізувати формування щільної серцевини.



Оптимальний час для оброблення настає, коли на капусті вже сформована розетка листя, а на пізніх сортах — на початку серпня, коли починається активний налив качана.



Для приготування якісного розчину важливо суворо дотримуватися пропорції 1 г борної кислоти на 1 л води, оскільки перевищення концентрації може викликати опіки та «борний токсикоз», який проявляється пожовтінням країв листя. Оскільки порошок не розчиняється в холодній воді, спочатку його потрібно розвести у невеликій кількості окропу (70–80°C) до повного зникнення кристалів, і лише потім додати необхідний об’єм прохолодної води. Таке оброблення проводиться винятково ввечері або в похмуру погоду, оскільки прямі сонячні промені перетворюють краплі розчину на лінзи, що залишають на ніжному листі капусти глибокі опіки.



Досвідчені городники радять не зловживати цією процедурою: цілком достатньо однієї або двох обробок за весь вегетаційний період. Попри високу ефективність, борна кислота найкраще працює в поєднанні з гарним поливанням та збалансованим живленням (магнієм та калієм), тому обприскування варто розглядати як фінальний «штрих» для гарантії гарного врожаю. Оброблена таким чином капуста не лише краще зав’язується, а й набуває вищої цукристості, що значно покращує її смакові якості та подовжує термін зберігання взимку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вирощування білокачанної капусти часто вважають справою нескладною, проте городники нерідко стикаються з проблемою, коли рослини виглядають здоровими, але формувати качани не поспішають. Якщо капуста ігнорує свою основну функцію, це зазвичай вказує на одну з п’яти системних помилок у догляді, пише ТСН 1. Висока температура повітряОптимальний температурний режим для формування качанів становить +20…+25°C. Коли стовпчик термометра піднімається вище, капуста сповільнює розвиток і «завмирає».Щоб допомогти капусті регулярно проводьте дощування(обприскування водою). Капуста, на відміну від багатьох інших культур, чудово реагує на такий спосіб охолодження навіть холодною водою. Старий народний метод — зібрати нижнє листя рослини докупи та обережно підв’язати м’якою стрічкою, щоб захистити точку росту від перегрівання.2. Невідповідне місце для садінняКапуста — світлолюбна культура. Якщо грядка розташована в ажурній тіні від дерев чи інших рослин, капуста буде витрачати всі сили на витягування листя до сонця, а не на зав’язування головки.Також слід звертати увагу на кислотність ґрунту. На кислих ділянках капуста не може засвоювати поживні речовини, через що розвивається вкрай повільно. Радикальне розкислення влітку може бути небезпечним для кореневої системи, тому краще використовувати щадні методи, наприклад, внесення кальцієвої селітри (20 г на 10 л води).3. Навала шкідниківЯкщо хрестоцвітна блішка або гусениці пошкоджують точку росту, капуста може утворити кілька дрібних «корявих» качанчиків, які ніколи не перетворяться на повноцінну головку.Ефективним профілактичним засобом є опудрювання сумішшю попелу та тютюнового пилу. Від слимаків можна використовувати сучасні екологічні препарати на основі діатоміту, який витягує вологу зі шкідників. Якщо капусту вже атакували гусениці, застосовуйте спеціалізовані біопрепарати (на основі фітоверму або гриба боверія).4. Недостатнє поливанняКапуста має велику площу листкової поверхні, через що інтенсивно випаровує вологу. Для активного формування качанів рослині потрібен регулярне і рясне поливання.Одразу після висадження розсади під кожен кущ вносять близько 2 літрів води. Коли починається етап зав’язування, норму збільшують до 3-4 літрів, а під час активного наливу качанів — до 5-7 літрів води. Зазвичай полив проводять мінімум двічі на тиждень, підтримуючи ґрунт постійно злегка вологим.5. Дефіцит поживних речовинДля отримання гарного врожаю капусту потрібно вчасно підживлювати.Перша підгодівля (через 2-3 тижні після висадки): потребує азоту (настій гною або курячого посліду).Друга підгодівля (початок липня): збалансований комплекс або переважання фосфору та калію (нітроамофоска, сечовина або суперфосфат).Серпнева підгодівля — це монофосфат калію для зміцнення качана.Позакореневе підживлення борною кислотою — це один із найбільш ефективних агротехнічних прийомів, що дозволяє стимулювати зав’язування качанів, коли рослина «вигнала» багато листя, але не поспішає формувати головку. Бор бере безпосередню участь у регуляції точки росту та перерозподілі вуглеводів, тому потрапляючи через продихи листя безпосередньо в тканини, він дає рослині сигнал активізувати формування щільної серцевини.Оптимальний час для оброблення настає, коли на капусті вже сформована розетка листя, а на пізніх сортах — на початку серпня, коли починається активний налив качана.Для приготування якісного розчину важливо суворо дотримуватися пропорції 1 г борної кислоти на 1 л води, оскільки перевищення концентрації може викликати опіки та «борний токсикоз», який проявляється пожовтінням країв листя. Оскільки порошок не розчиняється в холодній воді, спочатку його потрібно розвести у невеликій кількості окропу (70–80°C) до повного зникнення кристалів, і лише потім додати необхідний об’єм прохолодної води. Таке оброблення проводиться винятково ввечері або в похмуру погоду, оскільки прямі сонячні промені перетворюють краплі розчину на лінзи, що залишають на ніжному листі капусти глибокі опіки.Досвідчені городники радять не зловживати цією процедурою: цілком достатньо однієї або двох обробок за весь вегетаційний період. Попри високу ефективність, борна кислота найкраще працює в поєднанні з гарним поливанням та збалансованим живленням (магнієм та калієм), тому обприскування варто розглядати як фінальний «штрих» для гарантії гарного врожаю. Оброблена таким чином капуста не лише краще зав’язується, а й набуває вищої цукристості, що значно покращує її смакові якості та подовжує термін зберігання взимку.

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