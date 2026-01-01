27 липня на Волині: гортаючи календар

27 липня відзначають день народження волинська художниця(на фото), музикант та шоуменІменники цього дня – ті, хто носить ім’я Герман, Еммануїл, Іван, Микола.Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров'я, невичерпного натхнення й енергії.27 липня 1931 року народ був колишній ректор Луцького педінституту Нестор Бурчак. До роботи на цій посаді він приступив у 1980-му і працював на ній до кінця життя. Помер 1989-го.Був заслуженим працівником вищої школи України, відзначеним орденом Трудового Червоного Прапора, Знаком Пошани. Обирався депутатом Луцької міської та обласної ради, очолював обласне товариство «Знання».цього дня 1933 року народився публіцист, журналіст газети «Волинь» (ніні – «Волинь-нова») Євген Грушка.27 липня 1992-го відбулася передача РПЦ колишньої резиденції православних єпископів – Свято-Успенського собору у Володимирі-Волинському та будівлі колишнього монастиря бернардинів у Луцьку.27 липня в Україні відзначають День медичного працівника.27 липня - День пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона: за новоюліанським календарем віряни вшановують святого безсрібника, який вважається покровителем лікарів і воїнів.