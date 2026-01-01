«Бетонка» здивувала: грибники перевірили популярні грибні місця на Волині

Попри дощі, грибний сезон на Волині ще не всюди набрав обертів. Грибники, які вирушили на розвідку до знаменитої «бетонки» у Маневицькому районі, повернулися звідти без жодного гриба.Про це у фейсбук-спільноті розповіла, передає "Конкурент".Зі слів любителів «тихого полювання», наразі «бетонка» їх не потішила. Грибники обійшли всі свої перевірені місця у лісах, однак не знайшли ні білого гриба, ні сироїжок, ні навіть мухоморів.«Були дуже здивовані. Не знайшли жодного гриба: ні білого, ні сироїжки, ні навіть мухомора», – йдеться в дописі.Утім, дорогою додому вони вирішили заїхати до лісу в Турійському районі. Саме там пошуки виявилися успішними – без «улову» волиняни все ж не залишилися.За підсумками поїздки грибники зробили висновок, де збирати гриби.«Висновок такий: у Маневицькому районі поки що, на нашу думку, робити нічого. А ось у Турійському гриби вже потроху є», – зазначили вони.