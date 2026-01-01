Обірвалося життя відомого професора з Волині Лукаша Скупейка

Надійшла трагічна звістка про смерть видатного українського літературознавця, доктора філологічних наук та професораПро це повідомляє факультет філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Наукова спільнота зазнала непоправної втрати через смерть діяча, який присвятив життя дослідженню вітчизняного письменства.Лукаш Скупейко залишив глибокий слід у розвитку української гуманітарної науки. Упродовж багатьох років він очолював Державну екзаменаційну комісію, а також перебував на посаді керівника Науково-дослідного інституту Лесі Українки при університеті.Крім того, науковець плідно працював в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України та свого часу керував фаховим часописом "Слово і Час". Його внесок у дослідження творчої спадщини Лесі Українки вважається фундаментальним для українського літературознавства.Колеги згадують Лукаша Івановича як видатного вченого, мудрого наставника, надійного друга факультету та Велику Людину, чий авторитет і знання надихали не одне покоління студентів та молодих науковців.Церемонія прощання та поховання відбудуться у понеділок, 27 липня, на малій батьківщині науковця в Горохівському районі.