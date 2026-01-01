Під час відпустки помер захисник із Волині Сергій Остапук

24 липня 2026 року під час перебування у відпустці вдома помер військовослужбовець, житель ТурійськаПро це повідомили у Турійській селищній раді.Сергій Остапук був мобілізований до лав Збройних Сил України у червні 2025 року, проходив службу у 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. На жаль, його життя обірвалося через проблеми із серцем.Сьогодні, 26 липня, до Турійська прибув траурний кортеж із тілом військовослужбовця.У понеділок, 27 липня, Турійська громада проведе Сергія Остапука в останню земну дорогу. О 12:00 біля будинку за адресою: вул. Березнева (8 Березня), 3, священник проведе заупокійну службу. Після цього похоронна процесія вирушить до місця поховання.Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника.