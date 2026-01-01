Wildberries прибрав розділ для учасників «СВО», але військові товари залишилися





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Військові товари перемістили в інші категорії



За інформацією ЗМІ, попри вилучення тегу "Все для СВО", за яким раніше було доступно понад 200 тисяч товарів, продукція військового призначення не зникла з асортименту маркетплейсу.



Зараз під час пошуку за цим тегом платформа видає повідомлення "Не знайдено відповідних товарів".



Тим не менш, захисне спорядження та техніку просто перерозподілили по інших каталогах:



- Бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі "Спорт".

- FPV-дрони та комплектуючі сховали в категорії "ТБ, аудіо, фото, відео техніка".

- Армійські аптечки, рації, рюкзаки та прапори можна легко знайти за прямими запитами на кшталт "СВО товары" або "Комплект для СВО".



Удари по логістиці Wildberries



Очистка каталогу відбувається на тлі регулярних атак на інфраструктуру компанії. Починаючи з 18 липня, українські безпілотники уразили щонайменше десять великих логістичних центрів Wildberries.



Зокрема, під удари потрапили склади в Електросталі, Коледино, Воронежі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Невинномиську, Котовську, Єкатеринбурзі, а також в окупованому Сімферополі.



Як зазначав президент України Володимир Зеленський, ці об'єкти використовувалися російською стороною для забезпечення армії.



"Ці об'єкти використовувалися в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням", - наголошував глава держави.



Наслідки ударів по складах Wildberries



Нагадаємо, що серія масштабних атак на логістичні центри інтернет-гіганта Wildberries вийшла за межі проблем окремої компанії та завдала відчутного удару по воєнній економіці Росії.



Експерти прогнозують колосальні збитки як для приватного бізнесу, так і для російського бюджету.



Так, за оцінками Естонської розвідки, прямі втрати агресора через успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах маркетплейсу можуть сягати близько 2 мільярдів доларів. Аналітики наголошують, що системне знищення складської інфраструктури істотно погіршує загальний бізнес-клімат у РФ.



Своєю чергою видання Financial Times зазначає, що удари по Wildberries оголили нову серйозну вразливість російської економічної системи, яка була тісно інтегрована у забезпечення потреб армії окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський маркетплейс Wildberries видалив зі свого сайту та додатка спеціальний тег і розділ "Все для СВО". Це сталося після серії атак українських безпілотників по складських комплексах компанії.Про це повідомляє РБК-Україна За інформацією ЗМІ, попри вилучення тегу "Все для СВО", за яким раніше було доступно понад 200 тисяч товарів, продукція військового призначення не зникла з асортименту маркетплейсу.Зараз під час пошуку за цим тегом платформа видає повідомлення "Не знайдено відповідних товарів".Тим не менш, захисне спорядження та техніку просто перерозподілили по інших каталогах:- Бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі "Спорт".- FPV-дрони та комплектуючі сховали в категорії "ТБ, аудіо, фото, відео техніка".- Армійські аптечки, рації, рюкзаки та прапори можна легко знайти за прямими запитами на кшталт "СВО товары" або "Комплект для СВО".Очистка каталогу відбувається на тлі регулярних атак на інфраструктуру компанії. Починаючи з 18 липня, українські безпілотники уразили щонайменше десять великих логістичних центрів Wildberries.Зокрема, під удари потрапили склади в Електросталі, Коледино, Воронежі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Невинномиську, Котовську, Єкатеринбурзі, а також в окупованому Сімферополі.Як зазначав президент України Володимир Зеленський, ці об'єкти використовувалися російською стороною для забезпечення армії."Ці об'єкти використовувалися в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням", - наголошував глава держави.Нагадаємо, що серія масштабних атак на логістичні центри інтернет-гіганта Wildberries вийшла за межі проблем окремої компанії та завдала відчутного удару по воєнній економіці Росії.Експерти прогнозують колосальні збитки як для приватного бізнесу, так і для російського бюджету.Так, за оцінками Естонської розвідки, прямі втрати агресора через успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах маркетплейсу можуть сягати близько 2 мільярдів доларів. Аналітики наголошують, що системне знищення складської інфраструктури істотно погіршує загальний бізнес-клімат у РФ.Своєю чергою видання Financial Times зазначає, що удари по Wildberries оголили нову серйозну вразливість російської економічної системи, яка була тісно інтегрована у забезпечення потреб армії окупантів.

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