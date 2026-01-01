Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 27 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 27 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень в другій половині короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень в другій половині помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня місцями шквал 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. Температура води в річці Стир +19°, в озері Світязь +18°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень в другій половині короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень в другій половині помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня місцями шквал 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. Температура води в річці Стир +19°, в озері Світязь +18°.
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