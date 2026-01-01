Більш як половина ракет, які росія запустила по Україні за тиждень, були балістичними





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



«Щодня працюємо з партнерами, щоб нашим воїнам було чим протидіяти цим ударам. Потрібно збити ставку росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона перебуває тут, в українських системах, а не на складах партнерів», — наголосив він.



Нагадаємо, уночі проти 26 липня війська рф запустили по Україні 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 136 ударних безпілотників. Українська ППО збила/подавила ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет та 104 БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом тижня — з 20 по 26 липня — війська рф застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів. Серед них більше як половина — балістика.Про це повідомив президент, пише Громадське «Щодня працюємо з партнерами, щоб нашим воїнам було чим протидіяти цим ударам. Потрібно збити ставку росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона перебуває тут, в українських системах, а не на складах партнерів», — наголосив він.Нагадаємо, уночі проти 26 липня війська рф запустили по Україні 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 136 ударних безпілотників. Українська ППО збила/подавила ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет та 104 БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

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