На Волині мобілізували 26-річного священника: обласний ТЦК та СП прокоментував силове затримання

Іоанн Кузьмінський. Про це повідомили на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП. За даними військових, чоловік агресивно поводився, відмовився показувати документи й намагався втекти, пише



Кілька військовослужбовців тягнуть по землі чоловіка у цивільному одязі. Він пручається і кричить, а жінка намагається його відбити від військових. Далі чоловіка затягують до буса й авто від’їжджає.



Інцидент трапився у четвер, 23 липня, на вул. Шевченка, 13 неподалік центру Луцька.



У Волинській єпархії УПЦ МП повідомили, що затриманий є настоятелем церкви святителя Іоанна Милостивого в селі Любче протоієрей Іоанн Кузьмінський. За словами дружини священника Оксани, його згодом доставили до місцевого військкомату, де він пройшов військово-лікарську комісію, а після цього був направлений на полігон.



Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент у Луцьку, повідомило видання «Волинська служба новин». У центрі комплектування заявили, що громадянин намагався втекти під час перевірки документів, поводився агресивно, відмовився назвати свої дані, але після встановлення особи з'ясувалося, що він підлягає мобілізації.



Представники Омбудсмана у Волинській області розпочали перевірку цього інциденту. Про це повідомили на офіційній сторінці представництва у фейсбуці. У відомстві зазначили, що чоловіка винесли з приміщення та помістили до службового автомобіля ТЦК та СП, а також повідомили про можливе отримання ним тілесних ушкоджень. Також відправили запити до Територіального управління ДБР у Львові, яке здійснює нагляд за Волинською областю, та до Волинського зонального відділу Військової служби правопорядку для проведення перевірки. Якщо порушення прав людини підтвердяться, то відкриють адміністративні чи кримінальні провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував силове затримання 26-річного чоловіка на одній з вулиць Луцька. Затриманим виявився священник Волинської єпархії УПЦ МП. Про це повідомили на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП. За даними військових, чоловік агресивно поводився, відмовився показувати документи й намагався втекти, пише zaxid.net Кілька військовослужбовців тягнуть по землі чоловіка у цивільному одязі. Він пручається і кричить, а жінка намагається його відбити від військових. Далі чоловіка затягують до буса й авто від’їжджає.Інцидент трапився у четвер, 23 липня, на вул. Шевченка, 13 неподалік центру Луцька.У Волинській єпархії УПЦ МП повідомили, що затриманий є настоятелем церкви святителя Іоанна Милостивого в селі Любче протоієрей Іоанн Кузьмінський. За словами дружини священника Оксани, його згодом доставили до місцевого військкомату, де він пройшов військово-лікарську комісію, а після цього був направлений на полігон.Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент у Луцьку, повідомило видання «Волинська служба новин». У центрі комплектування заявили, що громадянин намагався втекти під час перевірки документів, поводився агресивно, відмовився назвати свої дані, але після встановлення особи з'ясувалося, що він підлягає мобілізації.Представники Омбудсмана у Волинській області розпочали перевірку цього інциденту. Про це повідомили на офіційній сторінці представництва у фейсбуці. У відомстві зазначили, що чоловіка винесли з приміщення та помістили до службового автомобіля ТЦК та СП, а також повідомили про можливе отримання ним тілесних ушкоджень. Також відправили запити до Територіального управління ДБР у Львові, яке здійснює нагляд за Волинською областю, та до Волинського зонального відділу Військової служби правопорядку для проведення перевірки. Якщо порушення прав людини підтвердяться, то відкриють адміністративні чи кримінальні провадження.

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