Окупанти готуються до штурмів на квадроциклах на Покровському напрямку, — «Рубіж»
Сьогодні, 15:41
Війська рф на Покровському напрямку продовжують підготовку до активізації наступальних дій: активно ведуть аеророзвідку, намагаються розміновувати маршрути, і, ймовірно, будуть застосовувати квадроцикли.
Про це повідомила 4 бригада оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», пише Громадське.
За даними військових, окупанти намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Імовірно, саме ця техніка стане одним з основних способів, які росіяни застосовуватимуть для спроб прориву оборони.
Основною метою окупантів залишається просування в напрямку Добропілля. Саме там вони зосереджують свої зусилля, однак реалізувати свої наміри наразі не можуть, кажуть у бригаді.
«Цього тижня військовослужбовці бригади “Рубіж” були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника, який силами 1 корпусу НГУ “Азов” та суміжних підрозділів було успішно зірвано. Під час бою воїни бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки», — розповіли у бригаді.
Нещодавно підрозділ прикордонників «Фенікс» повідомив про спробу масованого танкового прориву росіян на Добропільському напрямку. Його зупинили разом з підрозділами ЦСО «Альфа» СБУ, НГУ, СБС, ЗСУ та ПС.
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Про це повідомила 4 бригада оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», пише Громадське.
За даними військових, окупанти намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Імовірно, саме ця техніка стане одним з основних способів, які росіяни застосовуватимуть для спроб прориву оборони.
Основною метою окупантів залишається просування в напрямку Добропілля. Саме там вони зосереджують свої зусилля, однак реалізувати свої наміри наразі не можуть, кажуть у бригаді.
«Цього тижня військовослужбовці бригади “Рубіж” були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника, який силами 1 корпусу НГУ “Азов” та суміжних підрозділів було успішно зірвано. Під час бою воїни бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки», — розповіли у бригаді.
Нещодавно підрозділ прикордонників «Фенікс» повідомив про спробу масованого танкового прориву росіян на Добропільському напрямку. Його зупинили разом з підрозділами ЦСО «Альфа» СБУ, НГУ, СБС, ЗСУ та ПС.
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