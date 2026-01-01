Окупанти готуються до штурмів на квадроциклах на Покровському напрямку, — «Рубіж»





Про це повідомила 4 бригада оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», пише



За даними військових, окупанти намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Імовірно, саме ця техніка стане одним з основних способів, які росіяни застосовуватимуть для спроб прориву оборони.



Основною метою окупантів залишається просування в напрямку Добропілля. Саме там вони зосереджують свої зусилля, однак реалізувати свої наміри наразі не можуть, кажуть у бригаді.



«Цього тижня військовослужбовці бригади “Рубіж” були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника, який силами 1 корпусу НГУ “Азов” та суміжних підрозділів було успішно зірвано. Під час бою воїни бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки», — розповіли у бригаді.



Нещодавно підрозділ прикордонників «Фенікс» повідомив про спробу масованого танкового прориву росіян на Добропільському напрямку. Його зупинили разом з підрозділами ЦСО «Альфа» СБУ, НГУ, СБС, ЗСУ та ПС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф на Покровському напрямку продовжують підготовку до активізації наступальних дій: активно ведуть аеророзвідку, намагаються розміновувати маршрути, і, ймовірно, будуть застосовувати квадроцикли.Про це повідомила 4 бригада оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», пише Громадське За даними військових, окупанти намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Імовірно, саме ця техніка стане одним з основних способів, які росіяни застосовуватимуть для спроб прориву оборони.Основною метою окупантів залишається просування в напрямку Добропілля. Саме там вони зосереджують свої зусилля, однак реалізувати свої наміри наразі не можуть, кажуть у бригаді.«Цього тижня військовослужбовці бригади “Рубіж” були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника, який силами 1 корпусу НГУ “Азов” та суміжних підрозділів було успішно зірвано. Під час бою воїни бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки», — розповіли у бригаді.Нещодавно підрозділ прикордонників «Фенікс» повідомив про спробу масованого танкового прориву росіян на Добропільському напрямку. Його зупинили разом з підрозділами ЦСО «Альфа» СБУ, НГУ, СБС, ЗСУ та ПС.

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