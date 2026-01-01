Переправляв за кордон за фальшивими посвідченнями про інвалідність: на Волині судили організатора схеми виїзду ухилянтів





Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



Згідно з матеріалами справи, волинянин підшуковував охочих виїхати з України чоловіків, координував та інструктував їх щодо виїзду, забезпечував транспортне перевезення через автомобільний пункт пропуску на Волині. Його співучасник виготовляв фальшиві пенсійні посвідчення з інвалідності 3-ї групи.



Загалом слідчі зафіксували два епізоди. У вересні 2023 року за сприяння волинянина на автомобілі марки Opel кордон перетнули двоє чоловіків призовного віку, які показали підроблені документи. Того ж року в листопаді на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter за кордон виїхав ще один військовозобов'язаний.



З огляду на каяття та угоду з прокурором, Луцький міськрайонний суд звільнив організатора схеми від реального терміну, призначивши випробувальний строк на рік та позбавив його права працювати у сфері пасажирських перевезень на 2 роки.



Довідково: Сторони можуть подати на вирок апеляцію до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд упродовж 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили організатора схеми виїзду військовозобов'язаних, який переправляв їх через пункт пропуску «Устилуг» за підробленими посвідченнями про інвалідність. Для цього залучив брата та ще одного водія, які везли чоловіків, але не знали, що пасажири їдуть за фальшивими документами.Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне Згідно з матеріалами справи, волинянин підшуковував охочих виїхати з України чоловіків, координував та інструктував їх щодо виїзду, забезпечував транспортне перевезення через автомобільний пункт пропуску на Волині. Його співучасник виготовляв фальшиві пенсійні посвідчення з інвалідності 3-ї групи.Загалом слідчі зафіксували два епізоди. У вересні 2023 року за сприяння волинянина на автомобілі марки Opel кордон перетнули двоє чоловіків призовного віку, які показали підроблені документи. Того ж року в листопаді на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter за кордон виїхав ще один військовозобов'язаний.З огляду на каяття та угоду з прокурором, Луцький міськрайонний суд звільнив організатора схеми від реального терміну, призначивши випробувальний строк на рік та позбавив його права працювати у сфері пасажирських перевезень на 2 роки.Сторони можуть подати на вирок апеляцію до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд упродовж 30 днів із дня його проголошення.

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