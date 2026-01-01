В аварії загинув нацгвардієць з Волині Сергій Клапінський

Сергій Клапінський.



Про це повідомили у Любешівській громаді.



"Розділяю біль непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця Національної гвардії України КЛАПІНСЬКОГО СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 1987 року народження, жителя села Деревок", - йдеться в повідомленні.



Завтра, 27 липня, Сергія поховають у рідному селі Деревок.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."Розділяю біль непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця Національної гвардії України КЛАПІНСЬКОГО СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 1987 року народження, жителя села Деревок", - йдеться в повідомленні.Завтра, 27 липня, Сергія поховають у рідному селі Деревок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію