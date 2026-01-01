В аварії загинув нацгвардієць з Волині Сергій Клапінський

В аварії загинув нацгвардієць з Волині Сергій Клапінський
У дорожньо-транспортній пригоді загинув воїн з Волині Сергій Клапінський.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"Розділяю біль непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця Національної гвардії України КЛАПІНСЬКОГО СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 1987 року народження, жителя села Деревок", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 27 липня, Сергія поховають у рідному селі Деревок.
В аварії загинув нацгвардієць з Волині Сергій Клапінський

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії загинув нацгвардієць з Волині Сергій Клапінський
Сьогодні, 13:00
У Румунії повідомили про третє поспіль збиття БпЛА
Сьогодні, 12:26
Путін готує розширення мобілізації і хоче отримати нових солдатів з КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 11:28
На Волині за пів року стягнули понад 1,5 мільйонів гривень боргів за аліментами
Сьогодні, 10:25
Дві балістичні ракети поцілили: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про наслідки нічної атаки
Сьогодні, 09:12
Медіа
відео
1/8