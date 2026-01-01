В аварії загинув нацгвардієць з Волині Сергій Клапінський
Сьогодні, 13:00
У дорожньо-транспортній пригоді загинув воїн з Волині Сергій Клапінський.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Розділяю біль непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця Національної гвардії України КЛАПІНСЬКОГО СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 1987 року народження, жителя села Деревок", - йдеться в повідомленні.
Завтра, 27 липня, Сергія поховають у рідному селі Деревок.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Розділяю біль непоправної втрати та висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця Національної гвардії України КЛАПІНСЬКОГО СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 1987 року народження, жителя села Деревок", - йдеться в повідомленні.
Завтра, 27 липня, Сергія поховають у рідному селі Деревок.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
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