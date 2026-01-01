На Волині за пів року стягнули понад 1,5 мільйонів гривень боргів за аліментами
Сьогодні, 10:25
Від початку року державні виконавці Волині стягнули з мешканців області понад 1,5 мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів.
Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише Суспільне.
Найбільші суми, які стягнули у волинян-боржників:
майже 500 тисяч гривень — для двох дітей;
понад 400 тисяч гривень —для дітей, які перебувають під опікою;
понад 240 тисяч гривень — для неповнолітньої доньки;
понад 216 тисяч гривень — для трьох дітей;
понад 153 тисячі гривень — для малолітньої дитини.
У Міністерстві юстиції додали: разом із основною сумою боргу мешканці Волині також сплатили штрафи та виконавчий збір, передбачені чинним законодавством.
Довідково: злісне ухилення від сплати аліментів за статтею 164 Кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 18 до 120 годин або арештом до трьох місяців, або обмеженням волі до 2 років. Окрім фінансових втрат, до злісних неплатників також застосовують обмеження у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами та користування зброєю.
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Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише Суспільне.
Найбільші суми, які стягнули у волинян-боржників:
майже 500 тисяч гривень — для двох дітей;
понад 400 тисяч гривень —для дітей, які перебувають під опікою;
понад 240 тисяч гривень — для неповнолітньої доньки;
понад 216 тисяч гривень — для трьох дітей;
понад 153 тисячі гривень — для малолітньої дитини.
У Міністерстві юстиції додали: разом із основною сумою боргу мешканці Волині також сплатили штрафи та виконавчий збір, передбачені чинним законодавством.
Довідково: злісне ухилення від сплати аліментів за статтею 164 Кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 18 до 120 годин або арештом до трьох місяців, або обмеженням волі до 2 років. Окрім фінансових втрат, до злісних неплатників також застосовують обмеження у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами та користування зброєю.
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