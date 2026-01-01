На Волині за пів року стягнули понад 1,5 мільйонів гривень боргів за аліментами





Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише



Найбільші суми, які стягнули у волинян-боржників:



майже 500 тисяч гривень — для двох дітей;



понад 400 тисяч гривень —для дітей, які перебувають під опікою;



понад 240 тисяч гривень — для неповнолітньої доньки;



понад 216 тисяч гривень — для трьох дітей;



понад 153 тисячі гривень — для малолітньої дитини.



У Міністерстві юстиції додали: разом із основною сумою боргу мешканці Волині також сплатили штрафи та виконавчий збір, передбачені чинним законодавством.



Довідково: злісне ухилення від сплати аліментів за статтею 164 Кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 18 до 120 годин або арештом до трьох місяців, або обмеженням волі до 2 років. Окрім фінансових втрат, до злісних неплатників також застосовують обмеження у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами та користування зброєю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року державні виконавці Волині стягнули з мешканців області понад 1,5 мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів.Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише Суспільне Найбільші суми, які стягнули у волинян-боржників:майже 500 тисяч гривень — для двох дітей;понад 400 тисяч гривень —для дітей, які перебувають під опікою;понад 240 тисяч гривень — для неповнолітньої доньки;понад 216 тисяч гривень — для трьох дітей;понад 153 тисячі гривень — для малолітньої дитини.У Міністерстві юстиції додали: разом із основною сумою боргу мешканці Волині також сплатили штрафи та виконавчий збір, передбачені чинним законодавством.злісне ухилення від сплати аліментів за статтею 164 Кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 18 до 120 годин або арештом до трьох місяців, або обмеженням волі до 2 років. Окрім фінансових втрат, до злісних неплатників також застосовують обмеження у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами та користування зброєю.

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