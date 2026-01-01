Вимоги до страхового стажу зростають: скільки років потрібно буде мати для пенсії 2027-го
Сьогодні, 07:15
В Україні зростають вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Якщо цього року українці можуть оформити пенсію за віком у 60 років за наявності щонайменше 33 років стажу, то вже у наступні роки ця планка зросте.
Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко, повідомило ZN.ua.
Вже наступного року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 34 років страхового стажу, а 2028-го — щонайменше 35 років. За її словами, 2028-го зростання вимог до страхового стажу планують припинити, але як довго діятиме таке правило, невідомо.
Водночас цього року деякі українці можуть вийти на пенсію і без 33 років страхового стажу, але за умови, що цього року їм виповнюється 63 або 65 років:
у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;
у 63 роки — від 23 до 33 років страхового стажу;
у 65 років — від 15 до 23 років страхового стажу.
Наступного року вимоги будуть такими:
у 60 років — щонайменше 34 роки страхового стажу;
у 63 роки — від 24 до 34 років страхового стажу;
у 65 років — від 15 до 24 років страхового стажу.
Українці, які не накопичать навіть 15 років страхового стажу, не матимуть права на пенсію за віком. У такому разі вони зможуть звернутися лише за державною соціальною допомогою, однак її призначення буде залежати від виконання певних умов і відповідності встановленим критеріям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко, повідомило ZN.ua.
Вже наступного року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 34 років страхового стажу, а 2028-го — щонайменше 35 років. За її словами, 2028-го зростання вимог до страхового стажу планують припинити, але як довго діятиме таке правило, невідомо.
Водночас цього року деякі українці можуть вийти на пенсію і без 33 років страхового стажу, але за умови, що цього року їм виповнюється 63 або 65 років:
у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;
у 63 роки — від 23 до 33 років страхового стажу;
у 65 років — від 15 до 23 років страхового стажу.
Наступного року вимоги будуть такими:
у 60 років — щонайменше 34 роки страхового стажу;
у 63 роки — від 24 до 34 років страхового стажу;
у 65 років — від 15 до 24 років страхового стажу.
Українці, які не накопичать навіть 15 років страхового стажу, не матимуть права на пенсію за віком. У такому разі вони зможуть звернутися лише за державною соціальною допомогою, однак її призначення буде залежати від виконання певних умов і відповідності встановленим критеріям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вимоги до страхового стажу зростають: скільки років потрібно буде мати для пенсії 2027-го
Сьогодні, 07:15
Горіховий Спас 2026 року: коли святкують, що святять у церкві та які традиції приносять добробут
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 26 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Усик офіційно сказав, чи піде в президенти України
25 липня, 23:19