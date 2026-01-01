Біля волинського ставка працівника ТЦК побили веслом: що відомо

Біля волинського ставка працівника ТЦК побили веслом: що відомо
Двоє волинян матимуть іспитовий строк за побиття працівника ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався увечері 6 травня 2026 року в селі Липляни Луцького району. Військовослужбовці ТЦК здійснили виїзд для оповіщення та вручення повісток. Прибувши на територію ставка, вони побачили двох чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.

У Василя Ф. і Володимира В. стався конфлікт із представниками центру комплектування. Один із чоловіків вдарив потерпілого дерев'яним веслом по лівій руці, інший – кулаком в обличчя. Службовець отримав синці та забій, що належать до легких тілесних ушкоджень.

Дії обох кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне завдання побоїв службовій особі). На судовому засіданні обвинувачені свою провину визнали.

Суд призначив обом чоловікам по три роки позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку.

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Теги: суд, покарання
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