Біля волинського ставка працівника ТЦК побили веслом: що відомо





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався увечері 6 травня 2026 року в селі Липляни Луцького району. Військовослужбовці ТЦК здійснили виїзд для оповіщення та вручення повісток. Прибувши на територію ставка, вони побачили двох чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.



У Василя Ф. і Володимира В. стався конфлікт із представниками центру комплектування. Один із чоловіків вдарив потерпілого дерев'яним веслом по лівій руці, інший – кулаком в обличчя. Службовець отримав синці та забій, що належать до легких тілесних ушкоджень.



Дії обох кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне завдання побоїв службовій особі). На судовому засіданні обвинувачені свою провину визнали.



Суд призначив обом чоловікам по три роки позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинян матимуть іспитовий строк за побиття працівника ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався увечері 6 травня 2026 року в селі Липляни Луцького району. Військовослужбовці ТЦК здійснили виїзд для оповіщення та вручення повісток. Прибувши на територію ставка, вони побачили двох чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.У Василя Ф. і Володимира В. стався конфлікт із представниками центру комплектування. Один із чоловіків вдарив потерпілого дерев'яним веслом по лівій руці, інший – кулаком в обличчя. Службовець отримав синці та забій, що належать до легких тілесних ушкоджень.Дії обох кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне завдання побоїв службовій особі). На судовому засіданні обвинувачені свою провину визнали.Суд призначив обом чоловікам по три роки позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку.

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