Дві балістичні ракети поцілили: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про наслідки нічної атаки





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, пише



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила:



1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;



5 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;



104 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас».



Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.



Наслідки обстрілів



Унаслідок нічної ракетної атаки по Києву виникли пожежі у трьох районах міста. Пошкоджені багатоповерхівки, горіли склади, легкові авто та вантажівки. Про загиблих та поранених не повідомлялося.



Через російську агресію на Херсонщині протягом 25 липня загинули дві людини та ще 24 — зазнали поранень. Упродовж доби російські військові завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зранку 26 липня в Херсоні не працює електротранспорт — пошкоджено контактну мережу внаслідок чергових обстрілів з боку російських окупаційних військ.



Одна людина загинула та ще 12 зазнали поранень внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.



За даними поліції Сумщини, упродовж доби одна людина загинула, ще семеро поранені. Серед постраждалих — 11-річна дівчинка в Миколаївській сільській громаді, яка зазнала поранення внаслідок влучання російського дрона. Загалом російські війська обстріляли 22 територіальні громади області.



Російських ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Протягом доби внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина. А зранку 26 липня російський дрон поцілив у цивільний автомобіль в Шевченківському районі Харкова. Постраждав 43-річний чоловік, його госпіталізували.



За добу унаслідок обстрілів Дніпропетровської області постраждала одна людина. Війська рф майже 20 разів атакували три райони артилерією та безпілотниками.



На Донеччині 25 липня росіяни вбили одну людину — у Дружківці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 26 липня війська рф запустили по Україні 7 балістичних ракет, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 136 ударних безпілотників.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, пише Громадське Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила:1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;5 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;104 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас».Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.Унаслідок нічної ракетної атаки повиникли пожежі у трьох районах міста. Пошкоджені багатоповерхівки, горіли склади, легкові авто та вантажівки. Про загиблих та поранених не повідомлялося.Через російську агресію напротягом 25 липня загинули дві людини та ще 24 — зазнали поранень. Упродовж доби російські військові завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зранку 26 липня в Херсоні не працює електротранспорт — пошкоджено контактну мережу внаслідок чергових обстрілів з боку російських окупаційних військ.Одна людина загинула та ще 12 зазнали поранень внаслідок російських ударів пота Запорізькому району.За даними поліції, упродовж доби одна людина загинула, ще семеро поранені. Серед постраждалих — 11-річна дівчинка в Миколаївській сільській громаді, яка зазнала поранення внаслідок влучання російського дрона. Загалом російські війська обстріляли 22 територіальні громади області.Російських ударів зазналиі 15 населених пунктів Харківської області. Протягом доби внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина. А зранку 26 липня російський дрон поцілив у цивільний автомобіль в Шевченківському районі Харкова. Постраждав 43-річний чоловік, його госпіталізували.За добу унаслідок обстрілівпостраждала одна людина. Війська рф майже 20 разів атакували три райони артилерією та безпілотниками.На25 липня росіяни вбили одну людину — у Дружківці.

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