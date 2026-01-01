Чи очікувати магнітні бурі 26 липня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 26 липня: прогноз
У неділю, 26 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.

Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.

За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

У неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність була низькою.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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