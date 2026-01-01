Чи очікувати магнітні бурі 26 липня: прогноз





Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.



За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.



У неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність була низькою.



“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 26 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.У неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність була низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.

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