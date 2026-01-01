На війні загинув Герой з Волині Іван Зіркевич
Сьогодні, 21:15
21 липня 2026 року, на Сумщині, виконуючи бойове завдання із захисту України, загинув уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади — Зіркевич Іван Миколайович.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Він віддав найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність і майбутнє України.
Про дату та час прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Захисника, а також про чин поховання повідомимо додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Івана Миколайовича.
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Він віддав найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність і майбутнє України.
Про дату та час прибуття траурного кортежу з тілом загиблого Захисника, а також про чин поховання повідомимо додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Івана Миколайовича.
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