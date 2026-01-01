Помідори, перець та борщовий набір: які зараз ціни на овочі в Луцьку





Журналісти



Сезонні овочі



У розпал сезону помідори та солодкий перець користуються найбільшим попитом. Ціни на томати залежать від сорту та розміру. Нині гарні м'ясисті помідори можна придбати в середньому від 65 до 100 гривень за кілограм, тоді як рожеві, жовті чи чорні коштують дещо дорожче, а саме від 110 до 120 гривень за кілограм. Солодкий перець на прилавках зараз продають по 150 гривень за кілограм.



Один із найпопулярніших овочів літа — молода кукурудза. Качани привозять із місцевих городів, а вартість становить від 20 до 40 гривень за штуку.



«Борщовий набір»



Овочі для базових щоденних страв, супів та закруток доступні у широкому асортименті. Молода цибуля на ринку коштує від 45 до 65 гривень за кілограм, морква (молода та добірні коренеплоди) — в межах 45-55 гривень за кілограм, а червоний буряк можна купити за ціною від 40 до 50 гривень за кілограм. Часник на ринку продають переважно поштучно в середньому по 15 гривень - за головку часнику. Молода капуста коштує до 50 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині прилавки луцьких ринків рясніють свіжими овочами та зеленню. Покупці можуть придбати домашні помідори, солодкий перець, молоду кукурудзу та інші сезонні овочі за різною вартістю залежно від сорту й розміру.Журналісти ВСН відвідали ринок, аби дізнатися актуальні ціни на популярні овочі та «борщовий набір» у Луцьку.У розпал сезону помідори та солодкий перець користуються найбільшим попитом. Ціни на томати залежать від сорту та розміру. Нині гарні м'ясисті помідори можна придбати в середньому від 65 до 100 гривень за кілограм, тоді як рожеві, жовті чи чорні коштують дещо дорожче, а саме від 110 до 120 гривень за кілограм. Солодкий перець на прилавках зараз продають по 150 гривень за кілограм.Один із найпопулярніших овочів літа — молода кукурудза. Качани привозять із місцевих городів, а вартість становить від 20 до 40 гривень за штуку.Овочі для базових щоденних страв, супів та закруток доступні у широкому асортименті. Молода цибуля на ринку коштує від 45 до 65 гривень за кілограм, морква (молода та добірні коренеплоди) — в межах 45-55 гривень за кілограм, а червоний буряк можна купити за ціною від 40 до 50 гривень за кілограм. Часник на ринку продають переважно поштучно в середньому по 15 гривень - за головку часнику. Молода капуста коштує до 50 гривень за кілограм.

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