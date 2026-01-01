Ростуть купками: у лісі на Волині збирають повні кошики красноголовців
Сьогодні, 20:38
У лісах Волині після рясних дощів, які замінили аномальну спеку, почався інтенсивний ріст грибів. Любителі «тихого полювання» збирають повні кошики грибів: білі, лисички, маслюки, красноголовці.
Світлинами щедрих дарів лісу поділилася Natalia Tushko у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», пише "Конкурент".
На Волині літній грибний сезон уже в розпалі.
Зі слів авторки допису, зібрати кошик красенів-красноголовців їй пощастило 23 липня у лісі в Ковельському районі. Любительці «тихого полювання»траплялися і молоді, і вже великі гриби.
Як відомо, красноголовці (або підосичники) – це чудові їстівні гриби найвищої категорії, які за своїми смаковими та поживними властивостями дуже близькі до білих грибів. Вони мають характерні яскраво-помаранчеві чи червоні капелюшки, міцні ніжки з лусочками та щільну м'якоть, яка на зрізі чи зламі зазвичай трохи синіє або темніє.
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Світлинами щедрих дарів лісу поділилася Natalia Tushko у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», пише "Конкурент".
На Волині літній грибний сезон уже в розпалі.
Зі слів авторки допису, зібрати кошик красенів-красноголовців їй пощастило 23 липня у лісі в Ковельському районі. Любительці «тихого полювання»траплялися і молоді, і вже великі гриби.
Як відомо, красноголовці (або підосичники) – це чудові їстівні гриби найвищої категорії, які за своїми смаковими та поживними властивостями дуже близькі до білих грибів. Вони мають характерні яскраво-помаранчеві чи червоні капелюшки, міцні ніжки з лусочками та щільну м'якоть, яка на зрізі чи зламі зазвичай трохи синіє або темніє.
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