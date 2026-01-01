Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 26 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 25-30°.
Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +17°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 25-30°.
Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +17°.
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