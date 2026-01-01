Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 26 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 26 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-13°, вдень 27-29°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 9-14°, вдень 25-30°.



Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +17°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 26 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 27-29°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 9-14°, вдень 25-30°.Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +17°.

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