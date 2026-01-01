Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 26 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 26 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 26 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 26 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 27-29°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 25-30°.

Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +17°.


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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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