У Румунії повідомили про третє поспіль збиття БпЛА

У Румунії повідомили про третє поспіль збиття БпЛА
Президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття румунськими ВПС безпілотника над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.

Про це передає "Європейська правда".

"Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна–Кілія", – повідомив президент Румунії.

Він подякував румунським пілотам та наземним екіпажам за професіоналізм, мужність та ефективність, з якими вони виконують свої завдання.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п'ятницю вранці дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.

Розслідування щодо дронів, збитих у суботу та неділю, тривають.

"Дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", – зазначив Нікушор Дан.

"Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", – наголосив він.

Президент Румунії Нікушор Дан раніше повідомив, що 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.

У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п'ятницю збив інший дрон.

Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".

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Теги: Росія, війна
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