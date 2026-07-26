У Румунії повідомили про третє поспіль збиття БпЛА

Нікушор Дан заявив про нове збиття румунськими ВПС безпілотника над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.



Про це передає



"Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна–Кілія", – повідомив президент Румунії.



Він подякував румунським пілотам та наземним екіпажам за професіоналізм, мужність та ефективність, з якими вони виконують свої завдання.



Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п'ятницю вранці дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.



Розслідування щодо дронів, збитих у суботу та неділю, тривають.



"Дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", – зазначив Нікушор Дан.



"Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", – наголосив він.



Президент Румунії Нікушор Дан раніше повідомив, що 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.



У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п'ятницю збив інший дрон.



Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.



Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Румуніїзаявив про нове збиття румунськими ВПС безпілотника над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.Про це передає "Європейська правда" "Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна–Кілія", – повідомив президент Румунії.Він подякував румунським пілотам та наземним екіпажам за професіоналізм, мужність та ефективність, з якими вони виконують свої завдання.Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п'ятницю вранці дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.Розслідування щодо дронів, збитих у суботу та неділю, тривають."Дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", – зазначив Нікушор Дан."Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", – наголосив він.Президент Румунії Нікушор Дан раніше повідомив, що 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п'ятницю збив інший дрон.Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".

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