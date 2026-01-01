Поблизу Львова стався землетрус





Про це повідомляє



Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8.



Попередньо, він стався приблизно о 05:24 на глибині 4 кілометрів.



За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних.



Землетруси в Україні



Нагадаємо, від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:



3 липня - поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера);



4 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);



7 липня - з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера);



9 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8.Попередньо, він стався приблизно о 05:24 на глибині 4 кілометрів.За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних.Нагадаємо, від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:3 липня - поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера);4 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);7 липня - з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера);9 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію