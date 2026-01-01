Поблизу Львова стався землетрус

Поблизу Львова стався землетрус
Неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8.

Попередньо, він стався приблизно о 05:24 на глибині 4 кілометрів.

За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:

3 липня - поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера);

4 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);

7 липня - з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера);

9 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера).

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Теги: Львів, землетрус
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