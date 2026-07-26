У Латвії пропонують забрати дорожні знаки, що вказують на Росію та Білорусь





Як пише Ріхардс Козловскіс.



Він розповів, що у лютому цього року на громадське обговорення винесли звіт, щоб у подальшому його узгодити із урядом. Йдеться про заміну та виправлення до 30 вересня цього року дорожніх знаків, що вказують на Росію та Білорусь, з використанням різних рішень.



"Кілька тижнів тому ми нагадали офісу нового прем'єр-міністра про цю доповідь", - наголосив Ріхардс Козловскіс. Міністр зазначив, що звіт готовий, і залежить від офісу прем'єр-міністра, коли його включать до порядку денного Державної канцелярії.



Звіт подали на розгляд урядом і також погоджено з Міноборони, МЗС, Мінфіном, Мін'юстом, Міністерством розумного управління та регіонального розвитку, Держканцелярією та Латвійською асоціацією місцевих та регіональних органів влади.



У звіті йдеться, що "подальші дії передбачають покращення системи дорожніх знаків та покажчиків спрямування, збереження поточного рівня фінансування та поступове впровадження різних рішень, включаючи часткові коригування, заміну окремих дорожніх знаків або покращення маршрутів за допомогою нумерації доріг та європейських розміток".



Загалом на державних дорогах сумарно виявили 235 покажчиків спрямування та інформаційних дорожніх знаків, в яких згадані назви населених пунктів Росії та Білорусі. У першу чергу планують замінювати застарілі, або ті, які можна оновити до 30 вересня в рамках ремонтних чи будівельних робіт на дорогах.



Витрати на часткові коригування всіх основних покажчиків, що вказують на кілька напрямків, та повна заміна покажчиків, що вказують назви Росії чи Білорусі на національній дорожній мережі, можуть становити приблизно 120 тисяч євро. Ця сума включає і можливі додаткові витрати, пов'язані зі змінами організації руху, тимчасовими схемами руху або виконанням робіт в умовах інтенсивного руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Латвії пропонують забрати із автошляхів дорожні знаки, що вказують на Росію та Білорусь.Як пише LB.ua з посиланням на Delfi, про це заявив міністр транспорту країниВін розповів, що у лютому цього року на громадське обговорення винесли звіт, щоб у подальшому його узгодити із урядом. Йдеться про заміну та виправлення до 30 вересня цього року дорожніх знаків, що вказують на Росію та Білорусь, з використанням різних рішень."Кілька тижнів тому ми нагадали офісу нового прем'єр-міністра про цю доповідь", - наголосив Ріхардс Козловскіс. Міністр зазначив, що звіт готовий, і залежить від офісу прем'єр-міністра, коли його включать до порядку денного Державної канцелярії.Звіт подали на розгляд урядом і також погоджено з Міноборони, МЗС, Мінфіном, Мін'юстом, Міністерством розумного управління та регіонального розвитку, Держканцелярією та Латвійською асоціацією місцевих та регіональних органів влади.У звіті йдеться, що "подальші дії передбачають покращення системи дорожніх знаків та покажчиків спрямування, збереження поточного рівня фінансування та поступове впровадження різних рішень, включаючи часткові коригування, заміну окремих дорожніх знаків або покращення маршрутів за допомогою нумерації доріг та європейських розміток".Загалом на державних дорогах сумарно виявили 235 покажчиків спрямування та інформаційних дорожніх знаків, в яких згадані назви населених пунктів Росії та Білорусі. У першу чергу планують замінювати застарілі, або ті, які можна оновити до 30 вересня в рамках ремонтних чи будівельних робіт на дорогах.Витрати на часткові коригування всіх основних покажчиків, що вказують на кілька напрямків, та повна заміна покажчиків, що вказують назви Росії чи Білорусі на національній дорожній мережі, можуть становити приблизно 120 тисяч євро. Ця сума включає і можливі додаткові витрати, пов'язані зі змінами організації руху, тимчасовими схемами руху або виконанням робіт в умовах інтенсивного руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію