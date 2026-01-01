Чи очікувати магнітні бурі 27 липня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, ,27 липня K-індекс коливатиметься в діапазоні 1,67–3,67 — нижче порогу офіційної бурі, проте вище фонового рівня. Характерна риса цього відрізку — відсутність тривалого спокійного проміжку.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.