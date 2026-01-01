В Одесі затонуло іноземне судно, атаковане РФ: загинули 10 людей





Про це повідомляє Олега Кіпера.



Що відомо про трагедію



Російські війська атакували цивільне судно ракетами ще 19 липня, коли воно виходило з порту завантаженим українською кукурудзою.



Внаслідок ракетного удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох моряків вдалося врятувати та евакуювати.



На момент остаточного затоплення судна екіпажу на борту вже не було.



"Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень", - наголосив Олег Кіпер.



Очільник ОВА додав, що цей удар по цивільному судну з мирним вантажем є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора.



Атаки РФ на цивільні судна в Чорному морі

Нагадаємо, Росія продовжує систематично атакувати цивільне судноплавство, намагаючись блокувати український морський коридор.



Зокрема, лише в суботу, 25 липня, російські війська двічі завдали удару по цивільному судну в Одеській області, яке перевозило 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Тоді внаслідок ворожого обстрілу двоє моряків вважалися зниклими безвісти.



Окрім цього, через чергову ескалацію та удари по вантажних суднах РФ повністю заблокувала рух українським морським коридором.



Через загрозу глобального голоду та безперервний терор цивільних бортів Україна вже ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В акваторії Чорного моря поблизу Одеси затонуло іноземне цивільне судно, яке минулого тижня зазнало ракетного удару з боку РФ. Внаслідок ворожої атаки загинули десять людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВАРосійські війська атакували цивільне судно ракетами ще 19 липня, коли воно виходило з порту завантаженим українською кукурудзою.Внаслідок ракетного удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох моряків вдалося врятувати та евакуювати.На момент остаточного затоплення судна екіпажу на борту вже не було."Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень", - наголосив Олег Кіпер.Очільник ОВА додав, що цей удар по цивільному судну з мирним вантажем є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора.Атаки РФ на цивільні судна в Чорному моріНагадаємо, Росія продовжує систематично атакувати цивільне судноплавство, намагаючись блокувати український морський коридор.Зокрема, лише в суботу, 25 липня, російські війська двічі завдали удару по цивільному судну в Одеській області, яке перевозило 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Тоді внаслідок ворожого обстрілу двоє моряків вважалися зниклими безвісти.Окрім цього, через чергову ескалацію та удари по вантажних суднах РФ повністю заблокувала рух українським морським коридором.Через загрозу глобального голоду та безперервний терор цивільних бортів Україна вже ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

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