На Волині - чотири аварії за участі неповнолітніх водіїів

Лише за минулу добу на Волині трапилися чотири ДТП за участі неповнолітніх водіїв.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, у селі Положево Ковельського району 16-річна дівчина, керуючи мопедом, не врахувала дорожню обстановку, стан дорожнього покриття та безпечної швидкості руху, внаслідок чого впала з двоколісного. З важкими травмами її госпіталізували до відділення реанімації.Близько 15 години, поблизу селища Маневичі, 16-річний керманич мотоцикла Lifan, не врахувавши дорожню обстановку, під час обгону зіткнувся з автомобілем Opel. Унаслідок автопригоди неповнолітній мотоцикліст зазнав тілесних ушкоджень, його госпіталізували.Ще одна аварія трапилася на автодорозі між населеними пунктами Колки та Розничі. 17-річний водій мотоцикла Geon не впорався з керуванням та впав на проїзну частину. Хлопця без свідомості ушпиталили.Близько 19 години, у селі Бужанка Володимирського району, 16-річний водій скутера наїхав на каміння та впав на дорожнє покриття. Його доставили до лікарні.За всіма фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини кожної автопригоди встановлюються.Зауважимо, що від початку року на Волині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалися 50 неповнолітніх водіїв. Із них 43 керували мотоциклами, мопедами чи скутерами. Водночас лише п’ятеро юних керманичів мали посвідчення водія відповідної категорії А або А1. Загалом за цей період на території області сталося 188 ДТП за участі неповнолітніх, у яких шестеро дітей загинули та ще 171 дитина отримала травми.