МЗС закликає польських правоохоронців негайно відреагувати на побиття українців у Вроцлаві





Про це



«Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», — заявили в МЗС.



Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Там вже направили офіційний запит до компетентних органів поліції Польщі.



Громадян України, які могли постраждати під час цього інциденту або володіють інформацією про нього, закликають звернутися до консульства — це дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами.



«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві», — заявили у МЗС.



Про що йдеться?



Родина українців Кицай заявила про напад та побиття з боку поляків у Вроцлаві. Причиною став, як стверджується, український акцент.



Як зазначається, на Анастасію Кицай та її хлопця Максима напали на виході з продуктового магазину «Жабка». Троє чоловіків підійшли до авто пари та почали лупцювати Максима. Анастасія намагалася за нього вступитися, але також постраждала.



У дівчини — серйозні травми шиї та розірване вухо. В обох українців зафіксована підозра на струс мозку. Брат Анастасії, Павло, розповів, що конфлікт розгорівся після того, як Анастасія зробила нападникам зауваження, бо ті без дозволу пролізли у чергу перед українцями. Але, як стверджується, самі нападники відзначали український акцент Анастасії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає польських правоохоронців оперативно відреагувати на побиття українців через, як стверджується, їхній акцкент.Про це hromadske повідомили у Міністерстві закордонних справ України.«Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», — заявили в МЗС.Очільник МЗСдоручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Там вже направили офіційний запит до компетентних органів поліції Польщі.Громадян України, які могли постраждати під час цього інциденту або володіють інформацією про нього, закликають звернутися до консульства — це дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами.«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві», — заявили у МЗС.Родина українців Кицай заявила про напад та побиття з боку поляків у Вроцлаві. Причиною став, як стверджується, український акцент.Як зазначається, на Анастасію Кицай та її хлопця Максима напали на виході з продуктового магазину «Жабка». Троє чоловіків підійшли до авто пари та почали лупцювати Максима. Анастасія намагалася за нього вступитися, але також постраждала.У дівчини — серйозні травми шиї та розірване вухо. В обох українців зафіксована підозра на струс мозку. Брат Анастасії, Павло, розповів, що конфлікт розгорівся після того, як Анастасія зробила нападникам зауваження, бо ті без дозволу пролізли у чергу перед українцями. Але, як стверджується, самі нападники відзначали український акцент Анастасії.

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