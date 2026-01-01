Як аналізувати конкурентів перед участю в Prozorro





Чи всім постачальникам потрібен аналіз конкурентів?

Потреба в детальному аналізі багато в чому залежить від того, яку роль публічні закупівлі відіграють у вашому бізнесі.



Якщо ви лише починаєте працювати з Prozorro або подаєте пропозиції лише на кілька закупівель протягом року, достатньо уважно вивчити вимоги конкретної процедури та оцінити конкурентне середовище в межах цієї закупівлі.



Інша ситуація — коли участь у державних тендерах є одним із постійних каналів продажів. У такому випадку кожна закупівля стає частиною довгострокової стратегії, а рішення варто приймати не лише на основі окремого тендера, а й аналізу накопичених даних.



Саме системний підхід допомагає зрозуміти, які категорії закупівель є найуспішнішими для компанії, у яких регіонах конкуренція є меншою, з якими замовниками вже є позитивний досвід співпраці, а де варто переглянути власну стратегію участі.



Що дає аналіз конкурентів постачальникам

Конкурентний аналіз — це не про спостереження за іншими компаніями заради цікавості. Його головна цінність полягає у можливості приймати рішення на основі фактів, а не припущень.



Саме аналіз конкурентів Prozorro допомагає оцінити ринок ще до подання пропозиції та побачити власні можливості для розвитку.



Регулярний аналіз допомагає відповісти на низку практичних запитань:



хто найчастіше перемагає у потрібній категорії закупівель;

скільки учасників зазвичай конкурують між собою;

які замовники регулярно закуповують ваші товари чи послуги;

у яких регіонах конкуренція є найактивнішою;

які типи процедур приносять компанії найбільше перемог;

як змінюються власні результати участі з часом.

Такі дані дозволяють не лише оцінити поточну позицію компанії на ринку, а й визначити напрямки, де можна підвищити ефективність участі у закупівлях.



Як аналізувати конкурентів у Prozorro

Однією з головних переваг системи Prozorro є відкритість даних. Більшість інформації про закупівлі, учасників та результати процедур є публічною, що створює широкі можливості для аналізу.



За бажання постачальник може виконати всю аналітичну роботу самостійно: проаналізувати історію закупівель, переглянути історію тендерів, визначити переможців тендерів, виконати аналіз замовника та аналіз учасників, сформувати власні таблиці й зробити висновки.



Такий підхід цілком можливий і для окремих закупівель може бути достатнім. Проте зі збільшенням кількості процедур обсяг інформації швидко зростає. Аналіз десятків або сотень закупівель, порівняння різних конкурентів, категорій, регіонів і замовників потребує вже значно більше часу та ресурсів.



У результаті компанія витрачає дедалі більше часу на збір і обробку даних замість того, щоб зосередитися на підготовці якісних тендерних пропозицій та розвитку продажів.



Саме тому дедалі більше постачальників використовують спеціалізовані інструменти аналітики, які автоматизують цю роботу.



Як сучасні інструменти допомагають аналізувати ринок швидше

Сьогодні електронні майданчики вже давно перестали бути лише сайтом де можна подати тендерну пропозицію. Вони поступово перетворюються на комплексні робочі середовища для постачальників, доповнюючи базовий функціонал інструментами, які допомагають працювати ефективніше.



Серед таких можливостей — автоматизація підготовки документів, шаблони відповідей, сервіси перевірки пропозицій, сповіщення про нові закупівлі, консультаційні інструменти, аналітичні модулі та інструменти тендерної аналітики.



Окремий напрямок розвитку — інструменти для аналізу даних. Вони дозволяють швидше оцінювати ринок, знаходити перспективні закупівлі, аналізувати конкурентів та відстежувати власні результати без необхідності вручну опрацьовувати великі масиви інформації.



Як електронні майданчики допомагають аналізувати конкурентів

Відкриті дані Prozorro дають постачальникам величезний обсяг інформації. Проте окремі показники самі по собі не завжди дозволяють зробити правильні висновки. Наприклад, компанія може знати власний відсоток перемог у закупівлях, але без порівняння з іншими учасниками ринку складно оцінити, чи є цей результат справді високим.



Саме тому сучасна аналітика дедалі більше переходить від простого перегляду статистики до порівняльного аналізу. Одним із прикладів сучасних інструментів





Які питання допомагають вирішити BI-дашборди

Замість пошуку інформації в окремих закупівлях користувач отримує консолідовану аналітику, яка допомагає швидко знайти відповіді на практичні бізнес-питання.



Наскільки ефективною є наша участь у закупівлях?

BI-дашборди дозволяють оцінити результати участі компанії, проаналізувати статуси тендерних пропозицій, виконання договорів, а також відстежувати динаміку показників за різні періоди.



Де знаходяться нові можливості для розвитку?

Аналітика за класифікаторами CPV, замовниками, регіонами та типами процедур допомагає зрозуміти, які сегменти ринку є найбільш перспективними саме для вашої компанії, а також визначити напрямки, де конкуренція є надто високою або, навпаки, відкриваються нові можливості.



Як ми виглядаємо на фоні конкурентів?

BI-дашборд дозволяє порівнювати показники двох або трьох постачальників. Можна аналізувати як усі закупівлі за обраний період, так і лише ті процедури, де компанії безпосередньо конкурували між собою.



Такий підхід допомагає побачити власні сильні та слабкі сторони, оцінити конкурентну позицію, зрозуміти, у яких сегментах інші постачальники працюють ефективніше, та знайти нові точки для зростання.





Як використовувати отримані дані?

Для детальнішого аналізу доступні фільтри за періодом, регіонами, замовниками, класифікатором CPV, типами процедур та іншими параметрами. За потреби результати можна експортувати в Excel або PDF для командної роботи, підготовки звітів чи презентації керівництву.



У результаті BI-дашборди перетворюють відкриті дані Prozorro на практичний інструмент для прийняття рішень. Замість тривалого ручного аналізу десятків закупівель постачальник за кілька хвилин отримує комплексне уявлення про власні результати, конкурентне середовище та можливості для розвитку.



Висновки

Конкурентний аналіз уже давно перестав бути інструментом лише для великих компаній. Для постачальників, які системно працюють у Prozorro, він стає важливою складовою стратегії розвитку та дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення.



Завдяки відкритим даним кожен учасник ринку може аналізувати закупівлі самостійно. Водночас сучасні аналітичні інструменти тендерної аналітики значно скорочують час на пошук і обробку інформації, допомагаючи швидше знаходити перспективні напрямки, оцінювати конкурентне середовище та вдосконалювати власну стратегію участі.



Саме тому сьогодні перемагає не лише той, хто пропонує конкурентну ціну, а й той, хто краще розуміє ринок і вміє використовувати дані для розвитку свого бізнесу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Участь у публічних закупівлях — це не лише якісно підготовлена тендерна пропозиція чи конкурентна ціна. Не менш важливо розуміти ринок, на якому ви працюєте: хто вже постачає аналогічні товари чи послуги, які конкуренти Prozorro регулярно перемагають у потрібній категорії та які замовники можуть стати перспективними для вашого бізнесу. Саме такий аналіз допомагає приймати більш зважені рішення ще до подання пропозиції.Потреба в детальному аналізі багато в чому залежить від того, яку роль публічні закупівлі відіграють у вашому бізнесі.Якщо ви лише починаєте працювати з Prozorro або подаєте пропозиції лише на кілька закупівель протягом року, достатньо уважно вивчити вимоги конкретної процедури та оцінити конкурентне середовище в межах цієї закупівлі.Інша ситуація — коли участь у державних тендерах є одним із постійних каналів продажів. У такому випадку кожна закупівля стає частиною довгострокової стратегії, а рішення варто приймати не лише на основі окремого тендера, а й аналізу накопичених даних.Саме системний підхід допомагає зрозуміти, які категорії закупівель є найуспішнішими для компанії, у яких регіонах конкуренція є меншою, з якими замовниками вже є позитивний досвід співпраці, а де варто переглянути власну стратегію участі.Конкурентний аналіз — це не про спостереження за іншими компаніями заради цікавості. Його головна цінність полягає у можливості приймати рішення на основі фактів, а не припущень.Саме аналіз конкурентів Prozorro допомагає оцінити ринок ще до подання пропозиції та побачити власні можливості для розвитку.Регулярний аналіз допомагає відповісти на низку практичних запитань:Такі дані дозволяють не лише оцінити поточну позицію компанії на ринку, а й визначити напрямки, де можна підвищити ефективність участі у закупівлях.Однією з головних переваг системи Prozorro є відкритість даних. Більшість інформації про закупівлі, учасників та результати процедур є публічною, що створює широкі можливості для аналізу.За бажання постачальник може виконати всю аналітичну роботу самостійно: проаналізувати історію закупівель, переглянути історію тендерів, визначити переможців тендерів, виконати аналіз замовника та аналіз учасників, сформувати власні таблиці й зробити висновки.Такий підхід цілком можливий і для окремих закупівель може бути достатнім. Проте зі збільшенням кількості процедур обсяг інформації швидко зростає. Аналіз десятків або сотень закупівель, порівняння різних конкурентів, категорій, регіонів і замовників потребує вже значно більше часу та ресурсів.У результаті компанія витрачає дедалі більше часу на збір і обробку даних замість того, щоб зосередитися на підготовці якісних тендерних пропозицій та розвитку продажів.Саме тому дедалі більше постачальників використовують спеціалізовані інструменти аналітики, які автоматизують цю роботу.Сьогодні електронні майданчики вже давно перестали бути лише сайтом де можна подати тендерну пропозицію. Вони поступово перетворюються на комплексні робочі середовища для постачальників, доповнюючи базовий функціонал інструментами, які допомагають працювати ефективніше.Серед таких можливостей — автоматизація підготовки документів, шаблони відповідей, сервіси перевірки пропозицій, сповіщення про нові закупівлі, консультаційні інструменти, аналітичні модулі та інструменти тендерної аналітики.Окремий напрямок розвитку — інструменти для аналізу даних. Вони дозволяють швидше оцінювати ринок, знаходити перспективні закупівлі, аналізувати конкурентів та відстежувати власні результати без необхідності вручну опрацьовувати великі масиви інформації.Відкриті дані Prozorro дають постачальникам величезний обсяг інформації. Проте окремі показники самі по собі не завжди дозволяють зробити правильні висновки. Наприклад, компанія може знати власний відсоток перемог у закупівлях, але без порівняння з іншими учасниками ринку складно оцінити, чи є цей результат справді високим.Саме тому сучасна аналітика дедалі більше переходить від простого перегляду статистики до порівняльного аналізу. Одним із прикладів сучасних інструментів аналітики публічних закупівель є BI-дашборди E-Tender, які допомагають не лише аналізувати власні результати, а й оцінювати їх у контексті конкурентного середовища.Замість пошуку інформації в окремих закупівлях користувач отримує консолідовану аналітику, яка допомагає швидко знайти відповіді на практичні бізнес-питання.BI-дашборди дозволяють оцінити результати участі компанії, проаналізувати статуси тендерних пропозицій, виконання договорів, а також відстежувати динаміку показників за різні періоди.Аналітика за класифікаторами CPV, замовниками, регіонами та типами процедур допомагає зрозуміти, які сегменти ринку є найбільш перспективними саме для вашої компанії, а також визначити напрямки, де конкуренція є надто високою або, навпаки, відкриваються нові можливості.BI-дашборд дозволяє порівнювати показники двох або трьох постачальників. Можна аналізувати як усі закупівлі за обраний період, так і лише ті процедури, де компанії безпосередньо конкурували між собою.Такий підхід допомагає побачити власні сильні та слабкі сторони, оцінити конкурентну позицію, зрозуміти, у яких сегментах інші постачальники працюють ефективніше, та знайти нові точки для зростання.Для детальнішого аналізу доступні фільтри за періодом, регіонами, замовниками, класифікатором CPV, типами процедур та іншими параметрами. За потреби результати можна експортувати в Excel або PDF для командної роботи, підготовки звітів чи презентації керівництву.У результаті BI-дашборди перетворюють відкриті дані Prozorro на практичний інструмент для прийняття рішень. Замість тривалого ручного аналізу десятків закупівель постачальник за кілька хвилин отримує комплексне уявлення про власні результати, конкурентне середовище та можливості для розвитку.Конкурентний аналіз уже давно перестав бути інструментом лише для великих компаній. Для постачальників, які системно працюють у Prozorro, він стає важливою складовою стратегії розвитку та дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення.Завдяки відкритим даним кожен учасник ринку може аналізувати закупівлі самостійно. Водночас сучасні аналітичні інструменти тендерної аналітики значно скорочують час на пошук і обробку інформації, допомагаючи швидше знаходити перспективні напрямки, оцінювати конкурентне середовище та вдосконалювати власну стратегію участі.Саме тому сьогодні перемагає не лише той, хто пропонує конкурентну ціну, а й той, хто краще розуміє ринок і вміє використовувати дані для розвитку свого бізнесу.

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