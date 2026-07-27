Путін готує мобілізацію 300-500 тисяч осіб на кінець вересня – початок жовтня

Владімір путін не готовий зупиняти війну. Дані розвідки свідчать, що він готує мобілізацію на кінець вересня – початок жовтня, після виборів до державної думи, повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, пише



Російський лідер боїться нарощувати мобілізацію відкрито, але все одно збирається мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб, повідомив Зеленський. Тому важливо вже зараз чинити перепони – як далекобійними ударами, так і новими санкціями.



«Якщо ми не принесемо йому проблем з логістикою, зброєю, паливом і якщо наші партнери не застосують тотальні санкції проти нього за агресію...» – перерахував він необхідні перепони для мобілізації.



Мобілізація буде великою проблемою для України, визнав Володимир Зеленський. Російське суспільство, згідно з опитуваннями, не підтримує її, але при цьому підтримує Владіміра Путіна.



«Він кине на поле бою погано підготовлених, а переважно – не підготовлених. Це означатиме великі втрати. Але це його вибір, робити це чи ні», – сказав український президент.



Він додав, що наближені до Путіна великі бізнесмени бачать проблеми з економікою. Але водночас оборонне виробництво, що годується за рахунок цієї війни, виступає проти миру.



«Вони хочуть, щоб війна тривала», – додав президент.



Він також сказав, що КНДР готується надіслати до Росії ще 30 000 військових, Іран надсилатиме балістичні та інші типи ракет, а Китай розпочав співпрацю з росіянами в технологіях.



Мобілізація у Росії



Восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію з наміром набрати ще 300 000 військових. Відтоді окремих хвиль мобілізації публічно не оголошували, але прихована мобілізація і постійне поповнення лав окупантів тривало усі ці роки.



Цього року, за інформацією розвідки, Кремль готується оголосити нову хвилю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! не готовий зупиняти війну. Дані розвідки свідчать, що він готує мобілізацію на кінець вересня – початок жовтня, після виборів до державної думи, повідомив український президентв інтерв'ю Sky News, пише LB.ua Російський лідер боїться нарощувати мобілізацію відкрито, але все одно збирається мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб, повідомив Зеленський. Тому важливо вже зараз чинити перепони – як далекобійними ударами, так і новими санкціями.«Якщо ми не принесемо йому проблем з логістикою, зброєю, паливом і якщо наші партнери не застосують тотальні санкції проти нього за агресію...» – перерахував він необхідні перепони для мобілізації.Мобілізація буде великою проблемою для України, визнав Володимир Зеленський. Російське суспільство, згідно з опитуваннями, не підтримує її, але при цьому підтримує Владіміра Путіна.«Він кине на поле бою погано підготовлених, а переважно – не підготовлених. Це означатиме великі втрати. Але це його вибір, робити це чи ні», – сказав український президент.Він додав, що наближені до Путіна великі бізнесмени бачать проблеми з економікою. Але водночас оборонне виробництво, що годується за рахунок цієї війни, виступає проти миру.«Вони хочуть, щоб війна тривала», – додав президент.Він також сказав, що КНДР готується надіслати до Росії ще 30 000 військових, Іран надсилатиме балістичні та інші типи ракет, а Китай розпочав співпрацю з росіянами в технологіях.Восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію з наміром набрати ще 300 000 військових. Відтоді окремих хвиль мобілізації публічно не оголошували, але прихована мобілізація і постійне поповнення лав окупантів тривало усі ці роки.Цього року, за інформацією розвідки, Кремль готується оголосити нову хвилю.

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