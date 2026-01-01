Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті

Богдан Дудич був лікарем-педіатром. Після початку повномашстабного вторгенням він став медиком Волинського підрозділу Нацгвардії.



Історію лучанина, якого побратими називають «Доком», 27 липня розповіли на сторінці військової частини, пише



Богдан Дудич має понад 10 років медичного стажу. Він добровільно пішов у Терцентр комплектування і прошов медкомісію, щоб рятувати життя на фронті. Педіатр потрапив на двотижневу базову підготовку, де вчився діяти в умовах бойвоих дій.



«На початку було дуже складно адаптуватися до навчального процесу. Усе, що ми відпрацьовували на полігоні, максимально наближене до реальних бойових умов», – пригадує нацгвардієць.



Після навчання медик потрапив на Покровський напрямок. Там, говорить, знадобилися знання хірургії, яку вивчав в університеті.



«Роботу бойового медика можна порівняти з роботою лікаря швидкої допомоги. На фронті все відбувається в режимі термінової необхідності надання допомоги: травми, поранення, критичні стани.



Головне — якомога швидше накласти турнікет чи пов'язку, стабілізувати пораненого та організувати його евакуацію», — говорить Док.



Медика каже: йому неодноразово вдавалося рятувати поранених на лінії зіткнення. З його слів, усі його побратими дочекалися ротації.

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