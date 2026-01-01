Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті

Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті
Лучанин Богдан Дудич був лікарем-педіатром. Після початку повномашстабного вторгенням він став медиком Волинського підрозділу Нацгвардії.

Історію лучанина, якого побратими називають «Доком», 27 липня розповіли на сторінці військової частини, пише Суспільне.

Богдан Дудич має понад 10 років медичного стажу. Він добровільно пішов у Терцентр комплектування і прошов медкомісію, щоб рятувати життя на фронті. Педіатр потрапив на двотижневу базову підготовку, де вчився діяти в умовах бойвоих дій.

«На початку було дуже складно адаптуватися до навчального процесу. Усе, що ми відпрацьовували на полігоні, максимально наближене до реальних бойових умов», – пригадує нацгвардієць.

Після навчання медик потрапив на Покровський напрямок. Там, говорить, знадобилися знання хірургії, яку вивчав в університеті.
Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті

«Роботу бойового медика можна порівняти з роботою лікаря швидкої допомоги. На фронті все відбувається в режимі термінової необхідності надання допомоги: травми, поранення, критичні стани.

Головне — якомога швидше накласти турнікет чи пов'язку, стабілізувати пораненого та організувати його евакуацію», — говорить Док.
Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті

Медика каже: йому неодноразово вдавалося рятувати поранених на лінії зіткнення. З його слів, усі його побратими дочекалися ротації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, воїн, медик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила по громадському транспорту Запоріжжя
Сьогодні, 17:06
Лучанин став посмертним донором для двох чоловіків
Сьогодні, 16:45
Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті
Сьогодні, 16:14
У Києві в лікарні від важких поранень помер воїн з Луцька Володимир Ігнатович
Сьогодні, 15:12
Планували вбити на Харківщині десятки українських військових: СБУ затримала агентів ФСБ, які готували теракт
Сьогодні, 15:08
Медіа
відео
1/8