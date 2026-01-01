Втрата потужності та дим із вихлопу: як вчасно розпізнати несправність турбіни





Синій, чорний або білий дим: про що говорить колір

Колір вихлопних газів автомобіля з несправним наддувом є чудовим індикатором, який допомагає фахівцям визначити характер пошкодження ще до повного розбирання вузла:



Синій (сизий) дим чітко вказує на потрапляння моторного мастила у впускний або випускний тракт через зношені ущільнювачі (сальники) вала турбіни.

Чорний дим свідчить про гостре масляне або повітряне голодування – паливна суміш виходить занадто збагаченою через брак повітря від компресора.

Густий білий дим може з’являтися у разі повного блокування зливної масляної магістралі турбіни або за критичного перегріву внутрішнього картриджа.



Чому свист не завжди означає поломку турбокомпресора

Поява характерного свисту, шипіння або виття під час набору обертів часто лякає автовласників, змушуючи їх готуватися до найгіршого. Проте практика показує, що сторонні звуки далеко не завжди викликані руйнуванням самого підшипникового вузла. Дуже часто причиною свисту стає банальна негерметичність повітряного тракту: тріщина в гумовому чи пластиковому патрубку, пошкодження стільників інтеркулера, послаблення кріпильних хомутів або прогар прокладки випускного колектора. Через ці дефекти повітря під тиском просто виривається назовні, створюючи характерний свистячий звук.



Як відновлюють турбіну після дефектування

Якщо діагностика безпомилково вказала на внутрішні механічні пошкодження компресора, його демонтують та передають у ремонтний цех. Процес якісного відновлення складається з декількох обов’язкових технологічних етапів:



Повне розбирання корпусу з очищенням усіх деталей в ультразвукових ваннах від нагару та закоксованого мастила.

Ретельна дефектовка та відсіювання пошкоджених деталей (вала ротора, колеса компресора, упорних підшипників).

Заміна внутрішнього картриджа в зборі або встановлення нових оригінальних комплектуючих.

Багатоступеневе балансування ротора на спеціальних верстатах, що імітують реальні робочі оберти (до 150 000 об/хв) з одночасною подачею гарячого мастила під тиском для перевірки герметичності.

Фінішне калібрування актуатора та геометрії відповідно до заводських параметрів.



Потрібно пам’ятати, що турбокомпресор ніколи не виходить із ладу без зовнішньої причини. Його поломка – це майже завжди наслідок проблем із тиском мастила, потрапляння сторонніх предметів через повітряний тракт або некоректної роботи паливної системи. Тому довговічність відновленого агрегату напряму залежить від ліквідації першопричини несправності. Використання якісного моторного мастила, його своєчасна заміна разом із фільтрами, а також звичка давати двигуну попрацювати на холостому ходу після навантажень дадуть змогу назавжди забути про проблеми з наддувом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Система турбонаддуву покликана забезпечувати високі динамічні характеристики автомобіля, нагнітаючи додаткове повітря в циліндри та дозволяючи двигуну працювати на повну потужність. Проте, як і будь-який інший вузол, що працює в умовах екстремальних температур та величезних обертів, турбокомпресор має свій ресурс. Перші ознаки втоми агрегату водій помічає за суб’єктивними відчуттями: машина втрачає колишню придатність до розгону, з’являється відчутна затримка («турбояма») під час натискання на газ, а з-під капота починає доноситися нетиповий звук. Виявивши такі зміни, необхідно терміново виконати ремонт турбіни в Одесі , щоб запобігти повному руйнуванню механізму та капітальному ремонту ДВС.Колір вихлопних газів автомобіля з несправним наддувом є чудовим індикатором, який допомагає фахівцям визначити характер пошкодження ще до повного розбирання вузла:Поява характерного свисту, шипіння або виття під час набору обертів часто лякає автовласників, змушуючи їх готуватися до найгіршого. Проте практика показує, що сторонні звуки далеко не завжди викликані руйнуванням самого підшипникового вузла. Дуже часто причиною свисту стає банальна негерметичність повітряного тракту: тріщина в гумовому чи пластиковому патрубку, пошкодження стільників інтеркулера, послаблення кріпильних хомутів або прогар прокладки випускного колектора. Через ці дефекти повітря під тиском просто виривається назовні, створюючи характерний свистячий звук.Якщо діагностика безпомилково вказала на внутрішні механічні пошкодження компресора, його демонтують та передають у ремонтний цех. Процес якісного відновлення складається з декількох обов’язкових технологічних етапів:Потрібно пам’ятати, що турбокомпресор ніколи не виходить із ладу без зовнішньої причини. Його поломка – це майже завжди наслідок проблем із тиском мастила, потрапляння сторонніх предметів через повітряний тракт або некоректної роботи паливної системи. Тому довговічність відновленого агрегату напряму залежить від ліквідації першопричини несправності. Використання якісного моторного мастила, його своєчасна заміна разом із фільтрами, а також звичка давати двигуну попрацювати на холостому ходу після навантажень дадуть змогу назавжди забути про проблеми з наддувом.

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