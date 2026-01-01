Лучанин - чемпіон Європи зі стрільби з лука





Змагання тривали в італійському Римі з 20 до 25 липня. Упродовж шести днів спортсмени вікових категорій U21 та U18 визначали кращих в особистих, командних та змішаних командних дисциплінах, пише



Збірну України в змаганнях серед юніорів U21 з олімпійського лука представляли Олександр Димарчук із Луцька, Дмитро Фомін із Березного та Іван Рашевський із Сум. У фінальному поєдинку українці перемогли команду Франції та стали чемпіонами Європи, повідомляють у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради



За підсумками турніру збірна України здобула дві нагороди. Однією з них стало золото чоловічої команди U21.



Олександр Димарчук також виступив в особистій першості. У поєдинку за бронзову медаль він поступився представнику Іспанії Віктору Тесьяфе Ніньйо Гомесу та завершив турнір на четвертому місці.



Для лучанина це вже друга золота медаль чемпіонату Європи у 2026 році. Першу нагороду він виборов у лютому на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в Болгарії. У січні 2024 року спортсмен увійшов до десятки найсильніших кадетів України, а згодом став чемпіоном України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів. Олександр Димарчук має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.

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