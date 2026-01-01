Лучанин - чемпіон Європи зі стрільби з лука

Лучанин - чемпіон Європи зі стрільби з лука
Українська чоловіча команда U21 здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука серед молоді.

Змагання тривали в італійському Римі з 20 до 25 липня. Упродовж шести днів спортсмени вікових категорій U21 та U18 визначали кращих в особистих, командних та змішаних командних дисциплінах, пише misto.media.

Збірну України в змаганнях серед юніорів U21 з олімпійського лука представляли Олександр Димарчук із Луцька, Дмитро Фомін із Березного та Іван Рашевський із Сум. У фінальному поєдинку українці перемогли команду Франції та стали чемпіонами Європи, повідомляють у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради

За підсумками турніру збірна України здобула дві нагороди. Однією з них стало золото чоловічої команди U21.

Олександр Димарчук також виступив в особистій першості. У поєдинку за бронзову медаль він поступився представнику Іспанії Віктору Тесьяфе Ніньйо Гомесу та завершив турнір на четвертому місці.

Для лучанина це вже друга золота медаль чемпіонату Європи у 2026 році. Першу нагороду він виборов у лютому на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в Болгарії. У січні 2024 року спортсмен увійшов до десятки найсильніших кадетів України, а згодом став чемпіоном України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів. Олександр Димарчук має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лучанин, спортсмен
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 28 липня
Сьогодні, 20:00
Лучанин - чемпіон Європи зі стрільби з лука
Сьогодні, 19:04
Захищаючи Україну, загинув воїн з Боратинської громади Павло Добровольський
Сьогодні, 18:02
Втрата потужності та дим із вихлопу: як вчасно розпізнати несправність турбіни
Сьогодні, 17:45
Росія вдарила по громадському транспорту Запоріжжя
Сьогодні, 17:06
Медіа
відео
1/8