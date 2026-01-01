На Волині 14-річний мотоцикліст намагався втекти від патрульних

Учора, 27 липня, екіпаж мотопатрульних у Ковелі помітив мотоцикл Skybike, який рухався без номерного знака.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори подали керманичу вимогу про зупинку, однак водій її проігнорував та пришвидшив рух, намагаючись втекти.Втім, спроба уникнути відповідальності виявилася марною — згодом патрульні зупинили двоколісний транспортний засіб.Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував 14-річний юнак, який не має права керувати транспортними засобами. Окрім того, хлопець не предʼявив патрульним жодних документів на мотоцикл.На місце події інспектори викликали матір неповнолітнього та склали неї склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.Мотоцикл евакуювали та помістили на арештмайданчик.