Мешканці вулиці Володимирської у Луцьку залишаться завтра без водопостачання
Сьогодні, 16:26
Завтра, 28 липня, мікрорайон вулиці Володимирської залишиться без водопостачання.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
"Завтра на МКС (мікрорайон вул. Володимирської ) буде тимчасове перекриття водопостачання у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі", - йдеться в повідомленні.
Початок робіт о 09:00.
Орієнтовне відновлення водопостачання — до 20:00, після завершення ремонтних робіт.
Людей просять завчасно зробити необхідний запас води.
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Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
"Завтра на МКС (мікрорайон вул. Володимирської ) буде тимчасове перекриття водопостачання у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі", - йдеться в повідомленні.
Початок робіт о 09:00.
Орієнтовне відновлення водопостачання — до 20:00, після завершення ремонтних робіт.
Людей просять завчасно зробити необхідний запас води.
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