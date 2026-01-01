Мешканці вулиці Володимирської у Луцьку залишаться завтра без водопостачання

Мешканці вулиці Володимирської у Луцьку залишаться завтра без водопостачання
Завтра, 28 липня, мікрорайон вулиці Володимирської залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».

"Завтра на МКС (мікрорайон вул. Володимирської ) буде тимчасове перекриття водопостачання у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі", - йдеться в повідомленні.

Початок робіт о 09:00.

Орієнтовне відновлення водопостачання — до 20:00, після завершення ремонтних робіт.

Людей просять завчасно зробити необхідний запас води.

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Теги: Луцьк, вода
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