З 26 липня в Україні діють нові правила для водіїв: що змінилося





Оновлення правил є важливим кроком до гармонізації українського транспортного законодавства із соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.



Нова редакція Положення впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна – ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2).



Що спрощується?

Вимоги щодо використання тахографів та дотримання режиму праці і відпочинку не застосовуються до:



транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб;

сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від місця зберігання транспортних засобів;

легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 кілометрів від місця зберігання для перевезення власного вантажу (наприклад, пекарня розвозить свою продукцію до магазинів), за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства;

навчального та малошвидкісного транспорту;

перевезень у зонах бойових дій;

перевезень для потреб сил безпеки та оборони;

внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

Що не змінюється?

Зберігаються чинні норми щодо режиму праці та відпочинку водіїв:



щоденний час керування — не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень);

не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин — за два тижні;

обов’язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування;

можливість поділу перерви на 15 та 30 хвилин;

обов’язкове використання справних тахографів.

Серед ключових нововведень:

вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв (включно з ФОП), які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Раніше це питання законодавством не було врегульовано;

звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах за рахунок перевізника, а не в кабіні транспортного засобу;

у разі роботи в нічний час (з 22:00 до 06:00) тривалість зміни не може перевищувати 10 годин;

для міжнародних вантажних перевезень транспортні засоби, вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, мають використовувати смарт-тахографи G2V2. Наразі вже понад 50 центрів надають послуги з їх обслуговування;

збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом двох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 26 липня 2026 року набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Правила затверджені наказом №1727, нагадує Мінрозвитку.Оновлення правил є важливим кроком до гармонізації українського транспортного законодавства із соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.Нова редакція Положення впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна – ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2).Вимоги щодо використання тахографів та дотримання режиму праці і відпочинку не застосовуються до:Зберігаються чинні норми щодо режиму праці та відпочинку водіїв:

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