З 26 липня в Україні діють нові правила для водіїв: що змінилося

З 26 липня в Україні діють нові правила для водіїв: що змінилося
В Україні 26 липня 2026 року набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Правила затверджені наказом №1727, нагадує Мінрозвитку.

Оновлення правил є важливим кроком до гармонізації українського транспортного законодавства із соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.

Нова редакція Положення впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна – ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2).

Що спрощується?


Вимоги щодо використання тахографів та дотримання режиму праці і відпочинку не застосовуються до:

  • транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб;

  • сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від місця зберігання транспортних засобів;

  • легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 кілометрів від місця зберігання для перевезення власного вантажу (наприклад, пекарня розвозить свою продукцію до магазинів), за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства;

  • навчального та малошвидкісного транспорту;

  • перевезень у зонах бойових дій;

  • перевезень для потреб сил безпеки та оборони;

  • внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

    • Що не змінюється?


    Зберігаються чинні норми щодо режиму праці та відпочинку водіїв:

  • щоденний час керування — не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень);

  • не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин — за два тижні;

  • обов’язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування;

  • можливість поділу перерви на 15 та 30 хвилин;

  • обов’язкове використання справних тахографів.

    • Серед ключових нововведень:


  • вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв (включно з ФОП), які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Раніше це питання законодавством не було врегульовано;

  • звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах за рахунок перевізника, а не в кабіні транспортного засобу;

  • у разі роботи в нічний час (з 22:00 до 06:00) тривалість зміни не може перевищувати 10 годин;

  • для міжнародних вантажних перевезень транспортні засоби, вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, мають використовувати смарт-тахографи G2V2. Наразі вже понад 50 центрів надають послуги з їх обслуговування;

  • збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом двох років.



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