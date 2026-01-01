У Луцькраді планують звільнити секретаря Катерину Шкльоду і не тільки. ДОКУМЕНТ

У Луцькраді планують звільнити секретаря Катерину Шкльоду і не тільки. ДОКУМЕНТ
У Луцькраді знову готують масштабне кадрове перезавантаження: на розгляд депутатів винесуть питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Катерини Шкльоди, яка нині фактично виконує обов’язки міського голови, а також звільнення двох заступників.

У середу, 29 липня, постійна комісія Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту розгляне низку кадрових питань.

Згідно з проєктом порядку денного, членам комісії запропонують рекомендувати винести на розгляд чергової 97-ї сесії міської ради проєкти рішень про:

  • дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Катерини Шкльоди.

  • звільнення Наталії Муравйової з посади заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

  • звільнення Юрія Вербича з посади керуючого справами виконавчого комітету Луцької міської ради;

    • Нагадаємо, 25 березня 2026 року депутати Луцькради обрали Катерину Шкльоду секретарем Луцької міської ради.

    У разі підтримки депутатами цих проєктів на сесії у керівництві Луцької міської ради знову відбудуться суттєві кадрові зміни.

    У Луцькраді планують звільнити секретаря Катерину Шкльоду і не тільки. ДОКУМЕНТ

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