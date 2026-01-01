Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 29 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 29 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°. Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 29 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°. Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +15°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію