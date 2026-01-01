Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 29 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 29 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 29 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 29 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°. Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +15°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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