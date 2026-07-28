Помер ветеран з Волині Олександр Грицень, який демобілізувався після поранення

Відійшов у Вічність ще один мужній воїн, який став на захист Батьківщини від російської окупаційної навали.Про це повідоміли в Доросинівській громаді."Із сумом і болем повідомляємо про смерть Захисника України1994 року народження, з села Доросині. Який у 2024 році після поранення отриманого внаслідок дій противника під час захисту Батьківщини отримав статус особи з інвалідністю.Помер Олександр Грицень 28.07.2026 року", - йдеться у дописі.Чин поховання відбудеться 29 липня о 14:30 у свято-Луківському храмі села Доросині.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерана.