Помер ветеран з Волині Олександр Грицень, який демобілізувався після поранення
Сьогодні, 21:16
Відійшов у Вічність ще один мужній воїн, який став на захист Батьківщини від російської окупаційної навали.
Про це повідоміли в Доросинівській громаді.
"Із сумом і болем повідомляємо про смерть Захисника України Гриценя Олександра Олександровича 1994 року народження, з села Доросині. Який у 2024 році після поранення отриманого внаслідок дій противника під час захисту Батьківщини отримав статус особи з інвалідністю.
Помер Олександр Грицень 28.07.2026 року", - йдеться у дописі.
Чин поховання відбудеться 29 липня о 14:30 у свято-Луківському храмі села Доросині.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерана.
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Про це повідоміли в Доросинівській громаді.
"Із сумом і болем повідомляємо про смерть Захисника України Гриценя Олександра Олександровича 1994 року народження, з села Доросині. Який у 2024 році після поранення отриманого внаслідок дій противника під час захисту Батьківщини отримав статус особи з інвалідністю.
Помер Олександр Грицень 28.07.2026 року", - йдеться у дописі.
Чин поховання відбудеться 29 липня о 14:30 у свято-Луківському храмі села Доросині.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерана.
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