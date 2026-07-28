Помер ветеран з Волині Олександр Грицень, який демобілізувався після поранення

Помер ветеран з Волині Олександр Грицень, який демобілізувався після поранення
Відійшов у Вічність ще один мужній воїн, який став на захист Батьківщини від російської окупаційної навали.

Про це повідоміли в Доросинівській громаді.

"Із сумом і болем повідомляємо про смерть Захисника України Гриценя Олександра Олександровича 1994 року народження, з села Доросині. Який у 2024 році після поранення отриманого внаслідок дій противника під час захисту Батьківщини отримав статус особи з інвалідністю.
Помер Олександр Грицень 28.07.2026 року", - йдеться у дописі.

Чин поховання відбудеться 29 липня о 14:30 у свято-Луківському храмі села Доросині.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Доросині, громада, смерть, воїн, ветеран, Олександр Грицень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вночі спіймали п'яного електросамокатчика
Сьогодні, 21:57
Помер ветеран з Волині Олександр Грицень, який демобілізувався після поранення
Сьогодні, 21:16
У Луцьку сталася пожежа в дачному масиві. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Тарифи Укренерго знову зростуть 1 серпня: що потрібно знати
Сьогодні, 19:06
Медіа
відео
1/8