Війна забрала життя старшого солдата з Волині Вадима Семенюка

Знову важка, невимовна втрата для Волині та Сошичненської громади... Стало відомо про загибель воїна-краянина.Про це повідомили на сторінці Сошиненської громади"Війна забрала життя ще одного нашого земляка, жителя села Нуйно — Семенюка Вадима Леонідовича (11.10.1991 р. н.). Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Віддано, мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов’язок, боронячи свободу й незалежність нашої держави, мріючи про Перемогу, мирне майбутнє для рідної землі та своєї родини. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області Герой загинув…" - йдеться у дописі.Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка й батька у відпустку. Та, на превеликий жаль, додому Вадим повертається «на щиті»… Назавжди у строю. Назавжди у пам’яті рідних, побратимів, односельців і всіх, хто знав його.Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомимо додатково.Колектив Іформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.