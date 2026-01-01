Євросоюз хоче ввести санкції проти понад 1600 компаній, які допомагають росії





Це стане найбільшою кількістю юридичних осіб, включених до санкційного списку в рамках одного пакету, - повідомляє



За даними джерел видання, сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість співробітників - понад 265 000 осіб.



Вони додали, що в разі схвалення цього пакету кількість організацій, що підпадають під санкції ЄС у зв’язку з війною Росії в Україні, збільшиться на 50%.



Важливо, що для ухвалення цих заходів потрібна згода всіх держав-членів ЄС. Останній пакет заходів спрямований на конкретні компанії, а не на продукцію чи цілі галузі. За словами джерел видання, робота над ним триває вже кілька місяців, оскільки чиновники намагаються завдати удару по будь-яких елементах російського військово-промислового комплексу, що не підпадають під санкції.



"Хоча ця пропозиція значно збільшить кількість компаній, що підпадають під санкції ЄС, вона, ймовірно, не матиме такого економічного впливу, як попередні пакети, спрямовані проти нафтової галузі та банківської системи Росії", - йдеться у статті.



Журналісти вважають, що нова пропозиція буде ухвалена в складних умовах. Нещодавно ЄС був змушений пом’якшити кілька пропозицій у рамках 21-го пакету санкцій проти Москви.



З огляду на ці складнощі, чиновники повідомили представникам ЄС, що планують оприлюднити нову пропозицію найближчими тижнями, щоб столиці мали достатньо часу для її розгляду. Потім буде поставлено за мету ухвалити санкції на зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні.



За словами джерел видання, крім того, блок готує додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей. Вони також можуть бути ухвалені восени.



Санкції проти РФ

Сьогодні двопартійна група сенаторів оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроекту, який дозволить президенту США Дональду Трампу вводити більше обмежень проти великих покупців російських енергоносіїв.



Трамп дав зрозуміти, що підтримує цей захід, за який виступав покійний сенатор Ліндсі Грем, і процедурне голосування щодо нього заплановано на вечір вівторка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз планує ввести санкції проти понад 1 600 компаній, які сприяють веденню Росією війни проти України.Це стане найбільшою кількістю юридичних осіб, включених до санкційного списку в рамках одного пакету, - повідомляє УНІАН , посилаючись на Bloomberg.За даними джерел видання, сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість співробітників - понад 265 000 осіб.Вони додали, що в разі схвалення цього пакету кількість організацій, що підпадають під санкції ЄС у зв’язку з війною Росії в Україні, збільшиться на 50%.Важливо, що для ухвалення цих заходів потрібна згода всіх держав-членів ЄС. Останній пакет заходів спрямований на конкретні компанії, а не на продукцію чи цілі галузі. За словами джерел видання, робота над ним триває вже кілька місяців, оскільки чиновники намагаються завдати удару по будь-яких елементах російського військово-промислового комплексу, що не підпадають під санкції."Хоча ця пропозиція значно збільшить кількість компаній, що підпадають під санкції ЄС, вона, ймовірно, не матиме такого економічного впливу, як попередні пакети, спрямовані проти нафтової галузі та банківської системи Росії", - йдеться у статті.Журналісти вважають, що нова пропозиція буде ухвалена в складних умовах. Нещодавно ЄС був змушений пом’якшити кілька пропозицій у рамках 21-го пакету санкцій проти Москви.З огляду на ці складнощі, чиновники повідомили представникам ЄС, що планують оприлюднити нову пропозицію найближчими тижнями, щоб столиці мали достатньо часу для її розгляду. Потім буде поставлено за мету ухвалити санкції на зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні.За словами джерел видання, крім того, блок готує додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей. Вони також можуть бути ухвалені восени.Сьогодні двопартійна група сенаторів оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроекту, який дозволить президенту США Дональду Трампу вводити більше обмежень проти великих покупців російських енергоносіїв.Трамп дав зрозуміти, що підтримує цей захід, за який виступав покійний сенатор Ліндсі Грем, і процедурне голосування щодо нього заплановано на вечір вівторка.

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