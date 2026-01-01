У Луцьку на благодійному футбольному матчі зібрали майже 3 мільйони для прикордонників

У Луцьку під час футбольного матчу зібрали майже три мільйони гривень для прикордонників, які захищають країну на найгарячіших напрямках фронту.На луцькому стадіоні "Авангард" відбувся благодійний матч «Футбол заради перемоги». На полі зустрілися команда «ТАМ ТАМ» та футболісти 6 прикордонного Волинського загону з об’єднаною командою ветеранів ФК «Карпати» (Львів) і «Східного кордону». Захід зібрав спортсменів, військовослужбовців, артистів і небайдужих людей заради спільної мети – підтримки захисників кордону, - повідомляють на сторінці 6 Волинського прикордонного загону.Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх захисників України, які віддали свої життя за свободу й незалежність нашої держави.Спортивну програму відкрив товариський матч між командами Волинського прикордонного загону та Східного регіонального управління Держприкордонслужби. Згодом для гостей заходу виступилита народна артистка УкраїниЦентральною подією став матч між об’єднаною командою «ТАМ ТАМ» + 6 прикордонний Волинський загін та командою ветеранів львівських «Карпат» і «Східного кордону». Футболісти подарували вболівальникам видовищний та емоційний поєдинок, який завершився з рахунком 3:6 на користь гостей зі Львова. Не обійшлося і без символічного першого пасу у виконанні Героя України, військовослужбовця Волинського прикордонного загонуПід час перерв у грі на стадіоні відбувся благодійний аукціон, де всі охочі могли придбати пам’ятні речі відомих футболістів, а також унікальні лоти від прикордонників. Загалом під час благодійного заходу вдалося зібрати майже три мільйони гривень. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку прикордонників бойових підрозділів, які щодня боронять Україну та дають гідну відсіч російському агресору на різних ділянках східного фронту.Прикордонники висловлюють щиру вдячність усім партнерам, представникам органів державної влади, благодійним організаціям, бізнесу та меценатам, які долучилися до цієї події. Їхнє всебічне сприяння, активна громадянська позиція, постійна підтримка та вагомий внесок у збір коштів для забезпечення потреб бойових підрозділів Державної прикордонної служби України, яка є невід’ємною складовою Сил оборони України."Особлива подяка директору мережі супермаркетів «ТАМ ТАМ», благодійному фонду «Сучасна Україна», Волинській обласній та районним військовим адміністраціям, а також Волинській торгово-промисловій палаті. Завдяки вам прикордонники отримують усе необхідне, аби ефективніше виконувати бойові завдання із захисту державного кордону та протидії російському агресору. Разом - до Перемоги! Слава Україні", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.