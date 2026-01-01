Волинянин разом із спаніелем Нешем викривають правопорушників на кордоні. ФОТО

32-річнийз Ковеля понад 13 років присвятив службі у Державній прикордонній службі України. Нині він разом зі своїм чотирилапим напарником на ім'я Неш несе службу в пункті пропуску«Ягодин» на українсько-польському кордоні.Про це повідомляють на сторінці 6 Волинського прикордонного загону.Свій професійний шлях прикордонника Максим розпочав у Бердянському прикордонному загоні. Шість років тому повернувся на Волинь і восени минулого року вирішив стати кінологом. Півторарічний англійський спрінгер-спанієль Неш – уже третя службова собака в його кар'єрі. Прикордонник придбав цуценя у Харкові, а згодом разом із ним пройшов підготовку в Кінологічному навчальному центрі. Нині пес спеціалізується на пошуку наркотичних речовин. До слова, нещодавно Неш допоміг виявити наркотичні речовини під час огляду пасажирського поїзда.Максим розповідає, що свідомо обрав саме цю породу через її невичерпну енергію та азарт до пошуку. Для англійського спрінгер-спанієля робота – це гра, а найбільша винагорода – улюблений м'ячик, з яким вони щодня тренуються.«З ним треба постійно гратися. Він дуже любить увагу, – каже кінолог. – Водночас Неш дуже спокійно ставиться до інших собак і тварин, хоча не проти поганятися за комахами».За словами Максима, його напарник попри свій зовсім юний вік має чудові природні здібності. Навіть під час звичайної гри він не шукає м'яч очима – знаходить його за запахом.Улюблене частування Неша – домашня їжа. Кінолог сам готує для свого чотирилапого напарника м'ясо та каші. А ще пес не любить залишатися на самоті й може добряче пустувати, якщо надовго залишиться без свого колеги.Тож у службі й у повсякденному житті Максим і Неш майже завжди разом. І саме така довіра та взаєморозуміння допомагають їм щодня успішно виконувати завдання з охорони державного кордону.Якщо й ви бажаєте присвятити своє життя охороні державного кордону України разом з чотирилапим другом, звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Деталі за телефоном: +380 96 905 13 01.