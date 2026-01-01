Волинянка претендує на посаду детектива НАБУ

Національне антикорупційне бюро України проводить конкурс на низку посад. Серед претендентів на роботу детективом НАБУ – уродженка Волині, яка наразі працює в приватному бізнесі.Про це стало відомо з декларації про майно і доходи за 2025 рік, яку подала волинянка 29 серпня 2026 року у статусі кандидатки на посаду в НАБУ, - пише "Сила правди".Ковельчанка Поліна Тимофєєва має намір взяти участь у конкурсі на посаду детектива Національного антикорупційного бюро України, зокрема в підрозділі детективів кримінального аналізу для супроводу досудових розслідувань, оперативно-розшукової діяльності та фінансових розслідувань. Серед вимог на цю посаду – вільне володіння державною мовою, знання законодавства, розвинені аналітичні здібності, спеціальний досвід роботи у фінансовій сфері не менше двох років. Посадовий оклад – близько 76 тисяч гривень, передбачені доплати.Поліна Тимофєєва нині працює бухгалтеркою у компанії ТОВ «Опен Трейдінг», що займається постачанням електроенергії та газу.Батько Віталій Тимофєєв загинув 21 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донеччини. У червні 2026 року йому посмертно присвоєно звання Героя України. Віталія Тимофєєва також пам’ятають як майстра спорту України з кікбоксингу WAKO та успішного дитячого тренера.Мама кандидатки – Інна Тимофєєва – рієлторка, засновниця агентства нерухомості «Будова». «Силі правди» вдалося дізнатися в неї про плани доньки.«Поліна закінчила фінмоніторинг у Києві. Працює бухгалтером. <…> Їй хочеться розвиватися саме у фінмоніторингу. <.. > Вона порядна, у нас вся сім’я така, в нас тато… – у неї такі цінності, що їй підійде. <…> Вона готувалася ціле літо», – розповіла мама претендентки на посаду.За декларацією про майно і доходи за 2025 рік, Поліна Тимофєєва з липня 2025 року орендує квартиру в Києві, торік заробила понад 322 тисячі гривень зарплати, тобто в середньому близько 26,8 тисячі гривень на місяць. Найбільша сума серед її доходів – заробіток від продажу нерухомості – понад мільйон гривень, від громадянина Рувіма Мартинюка. Ці кошти Тимофєєва задекларувала і як заощадження.Також вона отримала тисячу гривень «зимової підтримки», понад 1,2 тисячі гривень національного кешбеку «Зроблено в Україні». Мала понад 3,4 тисячі гривень банківських відсотків. Від мами Інни Тимофєєвої декларантка отримала 130 тисяч гривень як «грошове забезпечення сім’ї військовослужбовця» та грошовий подарунок на 18,4 тисячі гривень.Що ж до нерухомості, то Поліна Тимофєєва з 2023 року має у Ковелі квартиру площею 21,4 квадратного метра вартістю 3,9 мільйона гривень та з 2019 року – офіс площею 29,4 квадрата.