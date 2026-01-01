Захист неба над Волинню: збиратимуть 100 мільйонів на посилення ППО для області

Для посилення ППО Волині збиратимуть гроші. Оголосили збір, на меті якого - зібрати 100 мільйонів гривень.Про це повідомляє голова Волинської ОВА"Принципово важливо посилювати протиповітряну оборону області. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду, коли ворог уже традиційно намагається бити по критичній та енергетичній інфраструктурі. Сьогодні обговорили це з волинськими блогерами, організаторами, керівниками фестивалів та начальниками підрозділів, які захищають волинське небо". - йдеться у дописі.Результатом зустрічі став початок активного збору коштів на посилення протиповітряної оборони області."Маємо чітку ціль для старту – це 100 мільйонів гривень. Зібрані кошти спрямуються на конкретні засоби, які визначені військовими як пріоритетні та необхідні для ефективного виконання завдань. Захист неба – це наша спільна потреба і відповідальність. Дякую кожному, хто продовжує долучатися і підтримує наших захисників. Працюємо далі, щоб Волинь мала ще сильніший захист", - підсумував голова ОВА.