Росія атакувала Україну дронами та ракетами: що відомо

Росія атакувала Україну дронами та ракетами: що відомо
У ніч проти 22 вересня російські війська вбили чотирьох людей після удару по підприємству в Дніпрі, завдавши удару по Павлограду й Кривому Розі. У Києві внаслідок атаки відомо про поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише Громадське.

Так, завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області — Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

Унаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємства зазнали руйнувань. У Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, двох із них ушпиталили. 25-річний чоловік — у важкому стані.

Ганжа повідомив, що в Дніпрі вже троє загиблих унаслідок російського удару по підприємству. Ще одного працівника шукають.

Кількість загиблих зросла до чотирьох — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

А в Києві КМВА повідомляла про падіння уламків дрона на п'ятиповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено перший поверх, у підвалі виникла пожежа.

У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. А в Голосіївському горів склад.

Унаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них ушпиталили. Працівники ДСНС врятували 15 людей.

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Теги: Росія, війна
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