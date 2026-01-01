Росія атакувала Україну дронами та ракетами: що відомо





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише



Так, завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області — Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.



Унаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємства зазнали руйнувань. У Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, двох із них ушпиталили. 25-річний чоловік — у важкому стані.



Ганжа повідомив, що в Дніпрі вже троє загиблих унаслідок російського удару по підприємству. Ще одного працівника шукають.



Кількість загиблих зросла до чотирьох — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.



А в Києві КМВА повідомляла про падіння уламків дрона на п'ятиповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено перший поверх, у підвалі виникла пожежа.



У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. А в Голосіївському горів склад.



Унаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них ушпиталили. Працівники ДСНС врятували 15 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 22 вересня російські війська вбили чотирьох людей після удару по підприємству в Дніпрі, завдавши удару по Павлограду й Кривому Розі. У Києві внаслідок атаки відомо про поранених.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, пише Громадське Так, завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області — Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.Унаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємства зазнали руйнувань. У Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, двох із них ушпиталили. 25-річний чоловік — у важкому стані.Ганжа повідомив, що в Дніпрі вже троє загиблих унаслідок російського удару по підприємству. Ще одного працівника шукають.Кількість загиблих зросла до чотирьох — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.А в Києві КМВА повідомляла про падіння уламків дрона на п'ятиповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено перший поверх, у підвалі виникла пожежа.У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. А в Голосіївському горів склад.Унаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них ушпиталили. Працівники ДСНС врятували 15 людей.

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