«Ми їх все вчимо»: як в дитсадках Луцька працюють групи для дітей від року

Від початку вересня у чотирьох дошкільних закладах Луцька запрацювали групи раннього віку, куди приймають діток від одного року. Наразі у цих групах виховується 45 дітей.Про це 21 вересня у коментарі Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти. З його слів, для батьків це можливість раніше повернутися до роботи, а для малечі — поступово адаптуватися до нового середовища.— рік і десять місяців і вона лише звикає до садочка, говорить мама. Дівчинка неохоче її відпускає, тому в групі поки лишається до обіду. Чоловік лучанки і батько Еви — військовослужбовець, служить на сході країни.«Прийшлося скоро виходити на роботу. Життєві обставини так склалися, що потрібно було її в садочок віддати. Був час адаптувати її, бо такий вік, що мами потребує більше, ніж дітки старші. Цей етап відпускання для неї трохи складний», — каже Ольга Коваль.Для— дворічної доньки, дитсадок уже став звичним місцем. Чоловік каже: поки він з березня 2022 року був на службі, дружина сама доглядала за дитиною, то ж вирішили її віддати в заклад дошкільної освіти.«Я нещодавно тільки звільнився і жінка від народження постійно сама була, — розповідає Микола Облог. — Донька з березня почала ходити, літо відпочивала і з осені знову пішла. Розмовляє не сильно, але вже потроху вже більше слів. Немає такого, що в садік не хочу йти».«Донькалюбить діток, любить з ними гратися і плюс мені на роботу треба ходити, — говорить. — На рівні державного дитсадка все те, що треба».Адаптація дітей у групі раннього віку відбувається поступово, каже вихователька. Упродовж дня — ігри, прості розвивальні заняття, прогулянки, харчування та відпочинок. З її слів, для дітей такого віку особливо важливі увага, турбота та індивідуальний підхід.«Ми стараємося якнайшвидше забрати їх від мами, бо вони починають плакати, — каже Дарина Дишко. — Ми їх все вчимо: їсти, тримати ложку, пити з чашки, ходити у вбиральню, можемо їх підкормлювати, якщо вони не хочуть їсти. Звісно, любов до дітей, терпіння потрібно, досвід».У Луцькому закладі дошкільної освіти №30 — 9 вікових груп, 2 з них — для наймолодших вихованців, говорить директорка. Одна група раннього віку — діти з двох до трьох років і друга група — з року до двох.«В цій групі набрали 13 діток. Фактично відвідує від 6 до 8 діток, бо проходить період адаптації, — каже Ірина Андросюк. — Цю групу сформували за запитами батьків. Працює 2 вихователя, один в І зміну, інший — в ІІ і один помічник вихователя, який працює постійно».У Луцьку послугу для діток з однорічного віку надають заклади дошкільної освіти №1, №24, №29 та №30, додав директор департаменту освіти Луцької міськради