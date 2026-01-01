«Ми їх все вчимо»: як в дитсадках Луцька працюють групи для дітей від року
Сьогодні, 08:22
Від початку вересня у чотирьох дошкільних закладах Луцька запрацювали групи раннього віку, куди приймають діток від одного року. Наразі у цих групах виховується 45 дітей.
Про це 21 вересня у коментарі Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів, для батьків це можливість раніше повернутися до роботи, а для малечі — поступово адаптуватися до нового середовища.
Як працюють групи раннього віку та чим вони відрізняються від звичайних
Еві — рік і десять місяців і вона лише звикає до садочка, говорить мама Ольга. Дівчинка неохоче її відпускає, тому в групі поки лишається до обіду. Чоловік лучанки і батько Еви — військовослужбовець, служить на сході країни.
«Прийшлося скоро виходити на роботу. Життєві обставини так склалися, що потрібно було її в садочок віддати. Був час адаптувати її, бо такий вік, що мами потребує більше, ніж дітки старші. Цей етап відпускання для неї трохи складний», — каже Ольга Коваль.
Для Емілії — дворічної доньки Миколи, дитсадок уже став звичним місцем. Чоловік каже: поки він з березня 2022 року був на службі, дружина сама доглядала за дитиною, то ж вирішили її віддати в заклад дошкільної освіти.
«Я нещодавно тільки звільнився і жінка від народження постійно сама була, — розповідає Микола Облог. — Донька з березня почала ходити, літо відпочивала і з осені знову пішла. Розмовляє не сильно, але вже потроху вже більше слів. Немає такого, що в садік не хочу йти».
«Донька Устинка любить діток, любить з ними гратися і плюс мені на роботу треба ходити, — говорить Анна Мілясевич. — На рівні державного дитсадка все те, що треба».
Адаптація дітей у групі раннього віку відбувається поступово, каже вихователька Дарина Дишко. Упродовж дня — ігри, прості розвивальні заняття, прогулянки, харчування та відпочинок. З її слів, для дітей такого віку особливо важливі увага, турбота та індивідуальний підхід.
«Ми стараємося якнайшвидше забрати їх від мами, бо вони починають плакати, — каже Дарина Дишко. — Ми їх все вчимо: їсти, тримати ложку, пити з чашки, ходити у вбиральню, можемо їх підкормлювати, якщо вони не хочуть їсти. Звісно, любов до дітей, терпіння потрібно, досвід».
У Луцькому закладі дошкільної освіти №30 — 9 вікових груп, 2 з них — для наймолодших вихованців, говорить директорка Ірина Андросюк. Одна група раннього віку — діти з двох до трьох років і друга група — з року до двох.
«В цій групі набрали 13 діток. Фактично відвідує від 6 до 8 діток, бо проходить період адаптації, — каже Ірина Андросюк. — Цю групу сформували за запитами батьків. Працює 2 вихователя, один в І зміну, інший — в ІІ і один помічник вихователя, який працює постійно».
У Луцьку послугу для діток з однорічного віку надають заклади дошкільної освіти №1, №24, №29 та №30, додав директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
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Про це 21 вересня у коментарі Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів, для батьків це можливість раніше повернутися до роботи, а для малечі — поступово адаптуватися до нового середовища.
Як працюють групи раннього віку та чим вони відрізняються від звичайних
Еві — рік і десять місяців і вона лише звикає до садочка, говорить мама Ольга. Дівчинка неохоче її відпускає, тому в групі поки лишається до обіду. Чоловік лучанки і батько Еви — військовослужбовець, служить на сході країни.
«Прийшлося скоро виходити на роботу. Життєві обставини так склалися, що потрібно було її в садочок віддати. Був час адаптувати її, бо такий вік, що мами потребує більше, ніж дітки старші. Цей етап відпускання для неї трохи складний», — каже Ольга Коваль.
Для Емілії — дворічної доньки Миколи, дитсадок уже став звичним місцем. Чоловік каже: поки він з березня 2022 року був на службі, дружина сама доглядала за дитиною, то ж вирішили її віддати в заклад дошкільної освіти.
«Я нещодавно тільки звільнився і жінка від народження постійно сама була, — розповідає Микола Облог. — Донька з березня почала ходити, літо відпочивала і з осені знову пішла. Розмовляє не сильно, але вже потроху вже більше слів. Немає такого, що в садік не хочу йти».
«Донька Устинка любить діток, любить з ними гратися і плюс мені на роботу треба ходити, — говорить Анна Мілясевич. — На рівні державного дитсадка все те, що треба».
Адаптація дітей у групі раннього віку відбувається поступово, каже вихователька Дарина Дишко. Упродовж дня — ігри, прості розвивальні заняття, прогулянки, харчування та відпочинок. З її слів, для дітей такого віку особливо важливі увага, турбота та індивідуальний підхід.
«Ми стараємося якнайшвидше забрати їх від мами, бо вони починають плакати, — каже Дарина Дишко. — Ми їх все вчимо: їсти, тримати ложку, пити з чашки, ходити у вбиральню, можемо їх підкормлювати, якщо вони не хочуть їсти. Звісно, любов до дітей, терпіння потрібно, досвід».
У Луцькому закладі дошкільної освіти №30 — 9 вікових груп, 2 з них — для наймолодших вихованців, говорить директорка Ірина Андросюк. Одна група раннього віку — діти з двох до трьох років і друга група — з року до двох.
«В цій групі набрали 13 діток. Фактично відвідує від 6 до 8 діток, бо проходить період адаптації, — каже Ірина Андросюк. — Цю групу сформували за запитами батьків. Працює 2 вихователя, один в І зміну, інший — в ІІ і один помічник вихователя, який працює постійно».
У Луцьку послугу для діток з однорічного віку надають заклади дошкільної освіти №1, №24, №29 та №30, додав директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
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