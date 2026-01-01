Перехід на зимовий час 2026 року: коли переводять годинники в Україні та чи спатимемо на годину довше
Сьогодні, 05:17
Розповідаємо в цій статті, коли переводимо годинники на зимовий час 2026 року, о котрій це треба зробити та в який бік повернути стрілки, пише ТСН.
Коли переводять годинники на зимовий час 2026 року
Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня.
Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає в Україні на останню неділю жовтня.
В ніч переходу потрібно буде о 04:00 ранку перевести стрілки годинника назад, тобто на 03:00. Таким чином, ця доба фактично стане довшою на одну годину і українці зможуть поспати трошки довше.
Чи потрібно переводити годинники вручну
Не всі сучасні пристрої потребують переведення вручну. Так, смартфони, планшети, смартгодинники, комп’ютери зроблять це самостійно, щоправда, лише за умови, що в їхніх налаштуваннях активована автоматична зміна часового поясу й дати.
А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться переводити вручну.
Чому в Україні досі не скасували перехід на зимовий і літній час
Тема сезонної зміни годин уже неодноразово порушувалася і кілька років залишається дискусійною. У липні 2024 року Верховна Рада України навіть підтримала законопроєкт №4201, згідно з яким переведення годинників припинялося. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому.
Однак закон так і не набув чинності. Як результат, українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік.
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Коли переводять годинники на зимовий час 2026 року
Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня.
Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає в Україні на останню неділю жовтня.
В ніч переходу потрібно буде о 04:00 ранку перевести стрілки годинника назад, тобто на 03:00. Таким чином, ця доба фактично стане довшою на одну годину і українці зможуть поспати трошки довше.
Чи потрібно переводити годинники вручну
Не всі сучасні пристрої потребують переведення вручну. Так, смартфони, планшети, смартгодинники, комп’ютери зроблять це самостійно, щоправда, лише за умови, що в їхніх налаштуваннях активована автоматична зміна часового поясу й дати.
А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться переводити вручну.
Чому в Україні досі не скасували перехід на зимовий і літній час
Тема сезонної зміни годин уже неодноразово порушувалася і кілька років залишається дискусійною. У липні 2024 року Верховна Рада України навіть підтримала законопроєкт №4201, згідно з яким переведення годинників припинялося. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому.
Однак закон так і не набув чинності. Як результат, українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік.
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